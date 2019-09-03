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33 YIL SONRA GELEN ZİYARET

Kayseri Hava indirme Paraşütçü Komando Tugayında görev yapan Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan askerler
Bu haber 2019-09-03 09:04:33 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

 

Kayseri Hava indirme Paraşütçü Komando Tugayında görev yapan Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan askerler 33 yıl sonra Akyazı da bir araya gelerek 15 yıl önce Kuzuluk’ta meiydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden asker arkadaşları Yılmaz Sevencan’ın önce evini sonra da mezarını ziyaret edip dua okudular ve duadan sonra da adet olduğu için komanda kepi bıraktılar.

33 yıl sonra Yılmaz Sevencan’ın asker arkadaşları tarafından yapılan bu ziyaret Sevencan ailesini çok mutlu etti. Gelen misafirlerine izzet ikramda bulunan ve onların Yılmaz Sevencan’la ilgili olarak anlattıklarını can kulağı ile dinleyen Sevencan ailesi “bu ziyaret bizi o kadar mutlu etti ki, o mutluluğu tarif edemiyoruz bile. Her şeyimiz olan sevgili Yılmaz’ın asker arkadaşlarının yaptıkları bu ziyaret onların vefalı birer can dost olduklarını gösteriyor. Gelenlere gelemeyip selam gönderenlerin tümünü teşekkür ediyoruz. Gelecek senelerde de beklediğimizi ifade ediyoruz” açıklaması yaptı.

 

 
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