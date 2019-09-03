KOYUN OTLATAN AİLEYE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Olay Akyazı’ya bağlı Salihiye Mahallesinde meydana geldi. Şizofren hastası olduğu

Bu haber 2019-09-03 09:02:35 eklenmiş ve 63 kez görüntülenmiştir.

Olay Akyazı’ya bağlı Salihiye Mahallesinde meydana geldi. Şizofren hastası olduğu iddia edilen Enver A . isimli bir şahıs iddiaya göre Mahalle merasında koyun otlatan Recep A. eşi Kader ve 5 yaşındaki çocuğu İsa’yı elindeki tüfekle rehin aldı. 3 saat boyunca aileye dehşet yaşatan hasta E.A. rehin aldığı Recep A.ya da birkaç kez ateş etti. Ancak Recep A. yara almadı. Silah seslerini duyan başka bir çobanın olay mahalline geldiğini gören E.A. elindeki tüfekle birlikte kaçtı.

İhbar üzerine olay mahalline çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Sıkı bir aramaya giren güvenlik güçleri E.A.yı elindeki otomatik tüfekle birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.