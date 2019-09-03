Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KUZULUK’TA ŞÜPHELİ ÖLÜM

KUZULUK’TA ŞÜPHELİ ÖLÜM

ALAĞAÇSPOR YENİ SEZONU AÇTI

ALAĞAÇSPOR YENİ SEZONU AÇTI

33 YIL SONRA GELEN ZİYARET

33 YIL SONRA GELEN ZİYARET

KOYUN OTLATAN AİLEYE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

KOYUN OTLATAN AİLEYE KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

BELEDİYE MECLİSİNDE TATİL BİTTİ ÇALIŞMAYA DEVAM

BELEDİYE MECLİSİNDE TATİL BİTTİ ÇALIŞMAYA DEVAM

ÖĞRETMEN GENÇ OSMAN’I ALLAH KORUMUŞ

ÖĞRETMEN GENÇ OSMAN’I ALLAH KORUMUŞ

BELEDİYE MECLİSİNDE TATİL BİTTİ ÇALIŞMAYA DEVAM

Akyazı Belediye Meclisi 3 Eylül 2019 Salı günü (bugün) saat 14.00 de Eylül ayına ait toplantısını
Bu haber 2019-09-03 08:52:25 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediye Meclisi 3 Eylül 2019 Salı günü (bugün) saat 14.00 de Eylül ayına ait toplantısını yapıyor. Böylece Belediye Meclisinin Ağustos ayının başında başlayan tatili de sona ermiş oldu.

Bilal Soykan’ın başkanlığında toplanması beklenen Akyazı Belediye Meclisi 8 gündem maddesini görüşüp karara bağlayacak. Gündem Maddelerinde Belediye Başkanına çöp kamyonu satın alınmasına ilişkin yetki verilmesi, Akyazı Kayabaşı Mahallesinde bulunan 1.716,03 M2 arsa niteliğindeki taşınmazın satılması konusunda Belediye Başkanı ile Belediye Encümenine yetki verilmesi, 2020-2024 yıllarına ait Belediyenin stratejik planının görüşülmesi, 2020 yılına ait Belediyenin performans programının görüşülmesi, kayıp ve buluntu eşya uygulama yönetmeliğinin görüşülüp karara bağlanması, bir adet boş kadronun doldurulması ve 2020 yılına ait gelir tarifesi görüşülüp karara bağlanacak.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
08:54 - BELEDİYE MECLİSİNDE TATİL BİTTİ ÇALIŞMAYA DEVAM
Akyazı Belediye Meclisi 3 Eylül 2019 Salı günü (bugün) saat 14.00 de Eylül ayına ait topla...
23:54 - MHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ BÜLBÜL AKYAZI’DA BİR DİZİ ZİYA
Beraberinde MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve İl Başkanvekili Ömür Açba olduğu halde ...
23:40 - İDAMSA İDAM HADIMSA HADIM
MHP Akyazı İlçe Başkanlığı ile Kadın Kolları Başkanlığının birlikte organize ettikleri ...
13:08 - İYİ PARTİ:KAYYUM ATAMALARINI OLUMLU VE TAKDİRE ŞAYAN BU
Hükümet'in Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarını görevden alması ve yerlerine o ...
10:12 - BİR KAREDE BEŞ BAŞKAN
Kurban bayramı nedeniyle düzenlenen protokol bayramlaşmasına yoğun ilgi vardı....
14:36 - AKP’DE İLÇE DİVAN TOPLANTISI
Akyazı AK Parti İlçe Teşkilatının Divan toplantısı Milletvekili Çiğdem...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ