BELEDİYE MECLİSİNDE TATİL BİTTİ ÇALIŞMAYA DEVAM

Akyazı Belediye Meclisi 3 Eylül 2019 Salı günü (bugün) saat 14.00 de Eylül ayına ait toplantısını

Bu haber 2019-09-03 08:52:25 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Meclisi 3 Eylül 2019 Salı günü (bugün) saat 14.00 de Eylül ayına ait toplantısını yapıyor. Böylece Belediye Meclisinin Ağustos ayının başında başlayan tatili de sona ermiş oldu.

Bilal Soykan’ın başkanlığında toplanması beklenen Akyazı Belediye Meclisi 8 gündem maddesini görüşüp karara bağlayacak. Gündem Maddelerinde Belediye Başkanına çöp kamyonu satın alınmasına ilişkin yetki verilmesi, Akyazı Kayabaşı Mahallesinde bulunan 1.716,03 M2 arsa niteliğindeki taşınmazın satılması konusunda Belediye Başkanı ile Belediye Encümenine yetki verilmesi, 2020-2024 yıllarına ait Belediyenin stratejik planının görüşülmesi, 2020 yılına ait Belediyenin performans programının görüşülmesi, kayıp ve buluntu eşya uygulama yönetmeliğinin görüşülüp karara bağlanması, bir adet boş kadronun doldurulması ve 2020 yılına ait gelir tarifesi görüşülüp karara bağlanacak.