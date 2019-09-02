ÖĞRETMEN GENÇ OSMAN’I ALLAH KORUMUŞ

Akyazı’nın sevilen eğitimcilerinden İnönü İlkokulu öğretmeni Genç Osman Genç çıktığı

Bu haber 2019-09-02 21:00:17 eklenmiş ve 341 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın sevilen eğitimcilerinden İnönü İlkokulu öğretmeni Genç Osman Genç çıktığı incir ağacından düşerek feci bir kaza geçirdi ve adeta ölümün eşiğinden döndü.

Kaza geçtiğimiz hafta içinde evinin bahçesindeki incir ağacına gelecek misafirlerine ikram etmek çıkan Genç Osman Öğretmen dalların kırılacağının hesabını yapmadan bindiği dalın kırılması ile yaklaşık 5 metre yükseklikten asfalt yol üzerine yüzü kapak düştü. Düşme sonucu aldığı darbe sonucu kafatasında çatlak oluştu. Dudaklarında ve yüzünün çeşitli yerlerinde yarıklar oluştu.

Genç Osman’ın ağaçtan düştüğünü gören komşuları ailesine ve ambulansa haber vererek yardımına koştular. Komşuların yaptığı ilk müdahale sonunda gelen 112 ambulans ekibi yaralı öğretmeni ilk önce Akyazı Devlet Hastanesine daha sonra da Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin cerrahi bölümünde tedavi altına alınan Genç Osman’ın yüzünün açılan bölümlerine dikiş atıldı. Çekilen röntgeninde Kafatasında çatlak belirlenen Genç Osman’ın iç kanama geçirmesi nedeniyle hayati tehlikeyi henüz atlatamamış olması nedeniyle tedavisinin bir süre daha hastanede süreceği öğrenildi.

Genç Osman’ın kaza geçirdiğini duyan ve hastaneye koşan öğretmen arkadaşları kendisini bu durumda görünce Seni Allah korumuş geçmiş olsun yaşıyor olman büyük şans. Allah başka kazalardan korusun dediler.