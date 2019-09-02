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KAYMAKAM MEHMET YAPICI TRABZON VALİ YARDIMCISI

KAYMAKAM MEHMET YAPICI TRABZON VALİ YARDIMCISI

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KAYMAKAM MEHMET YAPICI TRABZON VALİ YARDIMCISI

Akyazı’da kaymakamlık yaptığı zamanlarda birçok yeniliklere imza atan kısa sürede
Bu haber 2019-09-02 00:42:37 eklenmiş ve 168 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da kaymakamlık yaptığı zamanlarda birçok yeniliklere imza atan kısa sürede Akyazılıların sevgisini kazanan Mehmet Yapıcı Fatsa Kaymakamlığı görevinden Trabzon Vali yardımcılığına atandı.

Akyazı’da Kaymakamlık yaptığı zamanlarda birçok yeniliklere imza atan, ilçedeki tüm kurum ve kuruluşları harekete geçiren, İlçenin bir adım daha ileriye gitmesi adına mesai saatleri dışında da görevi başında olan,  Organize Sanayi bölgesinin Akyazı’ya kurulması için mücadele veren, kısa sürede İlçe halkının gönlünde taht kurmayı başaran Mehmet Yapıcı, Akyazı’da görev yaparken yapılan bir siyasi kumpasla Bursa Vali yardımcılığına tayin edilmiş, Mahkeme kararıyla tekrar Akyazı Kaymakamlığına geri dönmüş ancak kendisinin daha sonra “Akyazı’ya geri dönmeyeceğim” demesi üzerine tekrar Bursa Vali yardımcılığına, oradan da Bursa Yıldırım İlçe Kaymakamlığına atanmıştı. Mehmet Yapıcı Bursa Yıldırım İlçesinden atandığı Ordu Fatsa Kaymakamlığı yapıyordu. Son yayınlanan kararnameyle de Trabzon Vali yardımcısı oldu.

 

 
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