AKYAZI’LI RESSAM MEHMET SAĞLAM BOĞULARAK VEFAT ETTİ

Akyazı ilçesinden akrabalarıyla Kefken Pembe Kayalar mevkisinde denize giren

Bu haber 2019-09-01 13:39:01 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.