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AKYAZI’LI RESSAM MEHMET SAĞLAM BOĞULARAK VEFAT ETTİ

Akyazı ilçesinden akrabalarıyla Kefken Pembe Kayalar mevkisinde denize giren
Bu haber 2019-09-01 13:39:01 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı ilçesinden akrabalarıyla Kefken Pembe Kayalar mevkisinde denize giren Akyazılı Ressam Mehmet Sağlam (70), dalgalara kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgilere göre Yakınlarıyla Akyazı’dan Kefkene gelen ve serinlemek için Pembe kayalıklarda serinlemek için Denize giren 70 yaşlarındaki Akyazılı Ressam Mehmet Sağlam bir anda gözden kayboldu.

Durumun Jandarmaya bildirilmesiyle olay yerine Kocaeli İtfaiyesi (Kosgem) ekipleri, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi yönlendirildi.

Kurtarma ekiplerini çalışması sonucu Denizden çıkarılan Mehmet Sağlam’ın kurtarılamadığı bildirildi. Sağlam'ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Mehmet Sağlam Akyazı Ömercikler Mahallesinde ikamet ettiği öğrenilirken, geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde bir resim sergisi açmştı.

Mehmet Sağlam'ın cenazesi 1 Eylül Pazar ( bugün ) Gazisüleymanpaşa Camiinde kılınan öğle namazı ve cenaze namazı sonrası merkez aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhum Mehmet Sağlam'a Allah'tan rahmet yakınları ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI  
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