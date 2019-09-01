TEM’DE CAN PAZARI 1 KİŞİ ÖLDÜ 9 YARALI VAR

EM Ankara İstanbul Otoyolu İstanbul istikametinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Kaza TEM Otoyolu İstanbul istikameti Akyazı gişeleri yakınlarında meydana geldi.
Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeki 34 KP 7*** plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle aynı istikamette seyreden 34 MM 4** plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmasın etkisiyle 34 MM 4*** plakalı otomobil bariyerleri aşarak ters döndü. Kazada her iki otomobilde bulunan 9 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Emniyet şeridinde park halinde bulunan 34 MM 4**** plakalı aracın Suriye uyruklu şöförü Ahmet Kassab (29) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaralılar sıkıştıkları yerlerden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye kaza kırım ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
112 sağlık ekipleri ikisi ağır olan 9 yaralıya ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler.
Polis ve Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.