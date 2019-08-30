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AKYAZI'DA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyon Kocatepe’den başlattığı taarruz Anadolu’yu yeniden Vatan yaptı.
Bu haber 2019-08-30 22:20:02 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyon Kocatepe’den başlattığı taarruz Anadolu’yu yeniden Vatan yaptı. Türk Milletini bağımsızlığa kavuşturdu. İşte bugün o büyük ulusal ve zafer gününün 97. Yıldönümü Akyazı’da da kutlandı.

Zafer Bayramı kutlaması İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanvekili Mehmet Çakmak’ın Atatürk Anıtına çelenk koymaları, İstiklal Marşının söylenmesi ve göndere bayrağımızın çekilmesi ile başladı.

 Günün anlamına ilişkin konuşma Akyazı Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Muhsin Alkan tarafından yapıldı. Konuşmadan sonra Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi öğrencileri Ümmü Gülsüm Arslan ile Alperen Bayram günün anlamına uygun şiirlerini okudu ve Anıt önündeki tören son buldu.

Anıt önündeki törenin son bulmasının ardından protokol ve vatandaşlar Kaymakamlığa giderek İlçe Kaymakamı Yakup Güney’i makamında ziyaret ederek bayram kutlaması yaptılar. Kaymakam Güney’de kutlamaları ve tebrikleri kabul etti.

Törene kimler katıldı

Düzenlenen törene Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanvekili Mehmet Çakmak, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Nayim Yolcu, Adli ve Askeri Personel ile bazı daire Müdürleri, THK Kurumu adına Muzaffer Başer, Atatürkçü Düşünce Derneği başkan ve yönetimi, şehit yakınları ile Gaziler ve Şerefiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Taşkın katıldı.  Programın sunuculuğunu ise Taşburun İlköğretim Okulu Müdür yardımcısı Abdullah Korkmaz yaptı.

Anıt önünde düzenlenen Zafer Bayramı kutlamasına en küçük birey olarak katılan Ülkü Ulukan herkesin gözbebeğiydi.
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