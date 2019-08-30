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AKYAZI’DA TIRTILLARA GEÇİT YOK

AKYAZI’DA TIRTILLARA GEÇİT YOK

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AKYAZI’DA TIRTILLARA GEÇİT YOK

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri son günlerde hızla artış gösteren Amerikan
Bu haber 2019-08-30 12:40:19 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri son günlerde hızla artış gösteren Amerikan Kelebeği ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Genellikle Ova Mahallelerinde kendini gösteren tırtılla mücadeleye ayrı bir önem veren Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tırtılların ağaçlara ve meyvelerine zarar verdiğini belirterek vatandaşlarında bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını ve tırıl görülen yerlerin ihbar edilmesini istediler.

İlaçlama çalışmalarının İlçe genelinde ve tüm Mahallelerde sürdüğüne de dikkat çeken Belediye Sağlık Ekibi yetkilileri bu konudaki şikayetlerini 444 90 54 No.lu  telefonla bildirebilecekleri gibi Belediyeye gelerek çözüm masasına da bizzat yapabilecekleri verilen bilgiler arasında yer aldı.

 

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