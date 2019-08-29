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İnşaatta düşen işçi ağır yaralandı

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İnşaatta düşen işçi ağır yaralandı

İnönü Mahallesinde bir İnşaatta çalışan işçi ayağı takılıp düştü.
Bu haber 2019-08-29 23:24:52 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

İnönü Mahallesinde bir İnşaatta çalışan işçi ayağı takılıp düştü. Kafasından aldığı darbeyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İş kazası Akyazı İnönü Mahallesi 1078 nolu sokakta bir İnşaatta  meydana geldi. İddialara göre Sedat B. İsimli İnşaat işçisi çalıştığı esnada ayağı takılarak bir anda yere düştü. Düşmenin etkisiyle birlikte beton zemine kafasını çarpan Sedat B. Ağır yaralandı. İnşaatta ki diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay 112 Acil servisine bildirildi.

Olay yerine gelen Sağlık çalışanları ağır yaralanan işçiye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Seda B. İsimli yaralı Ambulansla birlikte Akyazı Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı

 

 
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