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MHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ BÜLBÜL AKYAZI’DA BİR DİZİ ZİYARET YAPTI

MHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ BÜLBÜL AKYAZI’DA BİR DİZİ ZİYARET YAPTI

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MHP SAKARYA MİLLETVEKİLİ BÜLBÜL AKYAZI’DA BİR DİZİ ZİYARET YAPTI

Beraberinde MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve İl Başkanvekili Ömür Açba olduğu halde
Bu haber 2019-08-28 23:40:26 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Beraberinde MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve İl Başkanvekili Ömür Açba olduğu halde Akyazı’ya gelen MHP Sakarya Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül bir dizi ziyaretler yapıp Sakarya7ya geri döndü.

ÖNCE KAYMAKAMLIK

Milletvekili ve Partisinin Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül beraberindekilerle birlikte ilk ziyaretini Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’e yaptı. Misafirlerini Kaymakamlık girişinde karşılayan Kaymakam Yakup Güney ile MHP heyeti ile makamında görüştü. Görüşmede Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülbül ülke gündeminde ilk sıralarda yer alan hususlarla ilgili olarak kendi ve partisinin görüşlerini ifade etti ve zor günlerin aşılacağını söyledi.

Kaymakam Yakup Güney’de MHP Sakarya Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbülün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve MHP heyetine bu ziyaretleri için teşekkür etti.

BELEDİYE ZİYARETİ

Milletvekili Bülbül v e MHP Heyetinin ikinci ziyaret durağı Akyazı Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Bilal Soykan ve yardımcıları Mehmet Çakmak ile Mehmet Öztürk tarafından kapıda karşılanan MHP’liler daha sonra Makama geçtiler ve burada yine Milletvekili Bülbül konuşmasında Cumhur ittifakının başarısından bahsetti ve Başkan Soykan’a her türlü destekte varım dedi.

ZİRAAT ODASI VE BORSA ZİYARETİ

MHP Heyeti daha sonra Ziraat Odası ve Ticaret Borsasına ziyarette b ulundu. Her iki Kurumunda Yönetim Kurulu başkanı olan Ali Şener Bayraktar tarafından ağırlandı. Ziyarette özellikle fındık ve mısır fiyatlarından bahsedildi ve yağışlar nedeniyle çiftçinin uğradığı zararlar nedeniyle çiftçi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi konuları görüşüldü.

MUHTARLAR DERNEĞİ ZİYARETİ

Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve beraberindekiler daha sonra Muhtarlar derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı ve Durmuşlar mahalle Muhtarı Bekir Durmuş ve Yönetim Kurulu üyelerince karşılanan MHP Heyeti burada da Ülke ve yerel s orunlar üzerinde durdu ve Muhtarların sorunlarını dinledi.

BAKKALLAR ODASINA ZİYARET

Bu ziyarette Akyazı’da faaliyette olan SESOB’a bağlı olan Odaların Başkanları da katıldı. Ziyarette Esnafın sorunları Milletvekili Büalbül’e aktarıldı v e kendisinden sorunların çözümü konusunda destek talebinde bulunuldu. Milletvekili Bülbül’de Oda Başkanlarına destek sözü verdi.

FABRİKA ZİYARETİ

Milletvekili Bülbül ve beraberindeki MHP Heyeti geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonrası büyük zarar gören Pazarköy Mahallesindeki Atmaca Polisaj fabrikasını da ziyaret etti. Ziyarette fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Bülbül, çıkan yangın ve sonrasında ki gelişmeler hakkında fabrika sahiplerinden bilgiler aldı. Fabrika sahipleri de yapılan ziyaret için Bülbül ve beraberindekilere teşekkür etti.

SON DURAK ALPASLAN TÜRKEŞ SOSYAL TESİSLERİ OLDU

Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İl Başkanı Ahmet Ziya Akar ve İl Başkan vekili Ömür Açba’nın son ziyaret durağı geçtiğimiz aylarda yapılan Meclis toplantısında isim değişikliği yapılan ve MHP kurucusu merhum Alpaslan Türkeş’in adının verildiği Sosyal Tesisler oldu. Burada oturan Akyazılılarla selamlaşan ve tokalaşan Milletvekili Bülbül ve beraberindekiler, daha sonra tesis içinde hazırlanan yere geldiler, burada çaylarını içtiler daha sonra Sakarya’ya geri döndüler.

BÜLBÜL AÇ IKLAMA YAPTI

Milletvekili Muhammed Levent Bülbül Alpaslan Türkeş Sosyal tesislerinde Akyazı ziyaretleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ziyaretin çok yararlı geçtiğine dikkat çeken Bülbül, ziyaret ettiğimiz kurumların yetkilileriyle bilgi alışverişi yaptık. Özellikle Ziraat Odası ve Ticaret Borsası ile Esnaf Odalarına yaptığımız ziyarette bize aktarılan sorunların giderilmesi hususunda sözler verdik. Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızla da İlçenin ve Belediyenin durumunu konuştuk ve karşılıklı olarak bilgi aktarımı yaptık. Gördüğünüz gibi şu anda Türk Siyasetinin unutulmaz liderlerinden olan merhum Alpaslan Türkeş’in adının verildiği tesiste bulunuyoruz. Türkeş is minin verilmesinde katkı sunan Belediye Başkanımız başta olmak üzere bütün Meclis üyelerine ve destek veren herkese teşekkür ediyorum dedi.

BELEDİYE BAŞKANI SOYKAN VE MHP İLÇE YÖNETİMİ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin, İlçe eski Başkanı Ali Doğan Eroğlu, Belediye Meclis Üyeleri Ergün Öztürk, İhsan Özcan, Furkan Çakıroğlu, Ahmet Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri ev sahipliği yaptılar.

Belediyeyi ziyaretinde MHP heyetine ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Bilal Soykan, yardımcıları Mehmet Çakmak ve Mehmet Öztürk heyetin son durağı olan Alpaslan Türkeş Sosyal tesislerinde düzenlenen vatandaşla sohbet toplantısına da katıldılar ve heyeti izzet ikramda bulunarak Sakarya’ya uğurladılar. MHP heyetinin Alpaslan Türkeş Sosyal Tesislerindeki vatandaşla sohbet toplantısına bir önceki MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba’da katıldı.

 

 
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