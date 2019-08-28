İDAMSA İDAM HADIMSA HADIM

MHP Akyazı İlçe Başkanlığı ile Kadın Kolları Başkanlığının birlikte organize ettikleri

Bu haber 2019-08-28 23:33:59 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe Başkanlığı ile Kadın Kolları Başkanlığının birlikte organize ettikleri Her gün artarak devam eden kadına şiddet ve kadın ölümlerine ilişkin görüşlerini belirten basın açıklaması düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

MHP İlçe ve Kadın Kolları teşkilatları tarafından gerçekleştirilen toplantı ve ardından yapılan basın açıklamasına MHP İl Kadın Kollarından da destek geldi ve İl Başkanı Leyla Tankal beraberinde Yönetim Kurulu üyeleri olduğu halde Akyazı’ya geldi ve düzenlenen basın açıklamalı toplantıya destek verdi.

MHP teşkilatı tarafından hazırlanan basın metni Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin tarafından okundu. Metinde şu görüşlere yer verildi “ Ülkemizde her geçen gün üzülerek bir yenisine şahit olduğumuz kadın cinayetlerini şiddetle kınıyoruz. Yüce Peygamberimizin veda hutbesinde erkeklere kadınların haklarını gözetiniz. Bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek edindiniz diye buyurmuştur. Hayata gözlerinizi açtığınızda yanı başınızda bulunan bizi gözü gibi koruyandır kadın. Kadın acısıyla tatlısıyla iyi günde kötü günde hayatımızı paylaştığımız bir eştir. Toplumda kadına karşı işlenen cinayet ve şiddet olaylarına karşı Partimizin Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyin beyanı nettir Sayın Genel Başkanımız hala istismar ve işlenen cinayetleri konuşup bir arpa boyu yol alamıyoruz. Kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir ve kadın gelecek nesillerin teminatıdır. Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz. Kadına şiddet gösterenlere bedelini ödetecek güce sahip bir Milletiz. Hapisse hapis, hadımsa hadım, idamsa idam gereği neyse o yapılmalıdır demektedir. Bizde Sayın Genel Başkanımız gibi düşünmekteyiz. Kadına şiddetin izahı olamaz. Hiçbir hukuki ve ahlaki yönü de yoktur. Kadına şiddet suçtur, kadına şiddet ahlaksızlıktır, kadına şiddet cahillik ve caniliktir. Ne zaman ki, bir kadını dişi değil, kişi ve Allah’ın yarattığı en kutsal varlık olarak görürsek o zaman uygar ve ahlaklı bir toplum ve bireyler oluruz. Son 10 yılda 2337 kadın şiddet görerek hayatını kaybetti. Kadınlara şiddet uygulayan ve onları öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. TBMM’nin idamla ilgili yasayı kabul etmesini ve onay için Cumhurbaşkanımıza göndermesini özellikle istiyor ve bekliyoruz. Öksüz kalan evladın lütfen ölme anne çığlıklarını asla unutmayacağız ve eski eşini öldüren caniye de en ağır cezanın verilmesini bekliyoruz”

Düzenlenen basın açıklaması toplantısına katılan MHP İl Kadın Kolları Başkanı Leyla Tankal, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ile MHP İlçe Başkanı Ali Dertli’de yaptıkları konuşmalarında kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini şiddetle kınadılar ve canilere cezaların en ağırının verilmesini istediler. Dr. Gülşah Yılmaz’ın konuşmasında üzerine basarak söylediği “ Cinayetten sonra onlar hak etmişlerdir demek hatta düşünmek bile bizim için büyük haksızlıktır. Bu söz biz kadınlara söylenecek en ağır sözdür ve ithamdır. Bunu asla kabul etmeyiz ve böyle söz söyleyen ile düşünenleri de şiddetle kınıyoruz” sözler oldu ve bu sözler basın açıklamasına da damgasını vurdu. Konuşmaların tamamlanmasının ardından toplantı düzenleyenler tarafından toplantıya katılanlara karanfil verildi.

MHP İlçe teşkilatı ile Kadın Kolları tarafından düzenlenen basın açıklamasına beklenen ilgi olmadı. O nedenle kürsüye çıkan konuşmacılarda sözlerine ilgisizliği ön plana çıkarmak suretiyle başlamaları dikkat çekti. Özellikle MHP’nin Cumhur İttifakı ortağı AK Parti’den sadece Belediye Meclis Üyesi Hümeyra Hikmet Saygıdeğerin katılması, İlçe Başkanı ve Kadın Kolları Başkan ve yönetimlerinin katılmamış olmaları dikkat çeken önemli bir ayrıntıydı.

MHP’li Meclis Üyeleri ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan basın açıklamasına katılmak suretiyle tam destek verdiler.

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