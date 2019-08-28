KUZULUKSPOR YÖNETİMİNDEN BİRLİK YEMEĞİ

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurul sonrası yeni yönetimini belirleyen Sakarya

Bu haber 2019-08-28 23:31:11 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurul sonrası yeni yönetimini belirleyen Sakarya Amatör liginin başarılı takımlarından Kuzulukspor dün akşam Cafe Bistro’da bir birlik ve beraberlik yemeği verdi.

Yönetim tarafından verilen yemeğe kurul üyelerinin dışında Kuzulukspor’a maddi ve manevi destek veren iş adamları ile Kuzulukspor’a başkanlık yapan isimler de davet edildiler ve o isimlerde düzenlenen yemeğe katıldılar. Takımı çalıştırması beklenen antrenör Yusuf Demirbaş’da yemeğe katılanlar arasındaydı.

Yemek öncesi konuşan Kuzulukspor Başkanı Hasan Altuntaş, düzenledikleri beraberlik ve destek yemeğine katılanlara teşekkür etti ve öncelikli hedefimiz gençlerimize spor yaptırmak suretiyle onları kötü alışkanlıklardan korumak daha sonra fair/play kurallarına uyan, gelen misafir takımlara güzel bir ev sahipliği yapan, disiplinli ve başarılı bir takımla lige başlamaktır. Bunları gerçekleştirdiğimizde başarı zaten kendiliğinden gelecek ve takımımız 1.Amatör ligden bir üst lig olan Süper lige çıkan takımlar arasındaki yerini mutlak surette alacaktır dedi.

Kuzulukspor’un ekonomik güçlük yaşamaması için maddi durumu iyi olan hemşehrilerimizin takımımıza parasal destek vermelerini de beklediklerini söyleyen Başkan Altuntaş, taraftara da çağrıda bulunarak şunları söyledi “ Takımımıza sahip çıkın özellikle de sahamızda oynayacağımız maçlarda çocuklarımızı ve biz yöneticileri yalnız bırakmayın”

Kuzulukspor kulübü başkanı Hasan Altuntaş, Kuzulukspor’a gerek başkan olarak gerekse yönetici olarak görev yapmış olanların tümüne teşekkür ederken bir teşekkürde oynadıkları maçlarda kendilerini yalnız bırakmayan ve alınan sonuçları spor kamuoyunun bilgisine sunan basın mensuplarına geldi.

Bir önceki Başkan Yusuf Çokalda yaptığı kısa konuşmada, “Ben Kuzulukluyum ve futbolu seviyorum” diyen herkesin takımına destek vermesi gerektiğinin altını çizdi ve Başkanlık yaptığı sürede kendisine destek veren herkese ve özellikle de basına teşekkür etti.

Kuzulukspor Yönetim tarafından düzenlenen beraberlik yemeği yenilen yemek, yapılan konuşma ve ardından içilen çaylar eşliğinde yapılan sohbetlerle son buldu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olağan Genel Kurulda Kuzuluk Spor yönetimi şu isimlerden oluştu;

Hasan Altuntaş (Başkan) Mustafa Yaylı (Başkan yardımcısı) Murat Çakmakçı (Genel Sekreter) Salih Aydoğdu (Sayman) Yasin Sönmez (Veznedar) Faik Serkan Atilla (Üye) Fikri Karakaş (Üye)

Yapılan genel kurulda Yusuf Karpuz, Recep Asan ve Recep Yılmaz Denetleme kuruluna seçilirken Hasan Altuntaş, Mustafa Yaylı ve Fikri Karakaş’ta Federasyon Delegesi seçildiler.