BADMİNTONDA BOYUNDAN BÜYÜK BAŞARI

Akyazılı Badmintoncu Zülal Pekez Ankara’da 650 sporcunun katıldığı turnuvada

Bu haber 2019-08-28 01:55:22 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

Akyazılı Badmintoncu Zülal Pekez Ankara’da 650 sporcunun katıldığı turnuvada şampiyon olarak Bulgaristan’da yapılacak turnuvada Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

23-27 Ağustos Tarihleri Arasında Ankara’da Türkiye Badminton Federasyonunda Yapılan 650 Sporcunun Bulunduğu 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasına Katılan Sporcumuz Zülal Pekez Çift Bayanlar Kategorisinde Ankaralı eşi Talya Gerçeker ile Şampiyon Oldular.

Bu şampiyonluk sonrası Badmintoncumuz Zülal Pekez Bulgaristan’da Yapılacak Olan 13 Yaş Balkan Şampiyonasında Ülkemizi temsil edecek.

Sporcu antrenörleri Adnan Bak ve Duygu Kar yaptıkları açıklamada Sporcularımızı Tebrik Eder Bulgaristan da Yapılacak Olan 13 Yaş Balkan Şampiyonasında Başarılar Dileriz. Başta Federasyon Başkanımız Sayın Murat Özmekik Beyefendi ve Genel Sekreterimiz Hayati Kısacık Beyefendi Olmak Üzere Desteğini Esirgemeyen, Emeği Geçen Herkese Teşekkür Ediyoruz dediler.



