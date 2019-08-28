HIRSIZLAR TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

Kuzuluk Şose Mahallesinde 3 kadın hırsız bir eve girerek Para ve ziynet eşyalarını çaldılar.

Bu haber 2019-08-28 01:15:24 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

Kuzuluk Şose Mahallesinde 3 kadın hırsız bir eve girerek Para ve ziynet eşyalarını çaldılar. Hırsızların eve giriş çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Akyazı’nın Kuzuluk Toçusırtı Mahallesinde dün öğen saatlerinde bir hırsızlık olayı yaşandı. Topçusırtı Mahallesi Şose mevkiinde meydana gelen hırsızlık olayında kimlikleri belirlenemeyen 3 kadın bir eve girdiler.

Sakin tavırlarıyla eve girdikleri görülen kadınların evden bir miktar para ve Altınları alarak tekrardan evden çıkış yaptıkları ve daha sonra gözlerden kayboldukları görüldü.

Bu 3 kadının Kuzuluk Orta Mahalle ve Topçusırtı Mahallelerinde evlere giderek kapıları çaldıkları ve evdekiler kapıyı açınca giymediğiniz kullanmadığınız eşyaları istiyoruz dedikleri öğrenilirken boş olan evlere de girerek ne buldularsa alıp götürdüler.

Mahalle Muhtarları Murat Çakmakçı ve Osman Boğaz sürekli sosyal medyadan vatandaşları uyarılar yaparken bu kişileri Jandarma ekiplerine de bildirdiklerini belirttiler.

Jandarma ekipleri şimdi bu 3 kadın hırsızın izini sürüyor.

Öte yandan Hırsız kadınlar Şose Mahallesinde eve girip çıkarken bir iş yeri güvenlik kamerasına yakalandılar.