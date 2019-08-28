KUZULUK DOLMUŞLARI ZAM YAPTI

Kuzuluk/Adapazarı ve Kuzuluk/Akyazı arasından yolcu taşımacılığı yapan Kuzuluk Kooperatif dolmuşları fiyatları zamlandı.
Kurban bayramı öncesi minibüs ve Taksi Dolmuş Esnafları Odası Sakarya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (SESOB) Sakarya Büyükşehir Belediyesine 75 kuruş zam talebinde bulunmuştu.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulu 7 Ağustosta toplanarak birçok konuyu karara bağlarken ulaşıma istenen 75 kuruş zam talebini de görüşerek karara bağlandığı öğrenildi.
Bu kararla birlikte Kuzuluk-Adapazarı ve Kuzuluk-Akyazı arası taşımacılığına da zam geldi.
Kuzuluk-Akyazı arası 3.50 TL Kuzuluk-Adapazarı arası 7.25 TL oldu..
İşte yeni fiyat tarifesi..