Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
RENÇBER KARDEŞLERİN ANNE ACISI

RENÇBER KARDEŞLERİN ANNE ACISI

EŞİNE ŞİDDET UYGULAYAN KOCA BIÇAKLANDI

EŞİNE ŞİDDET UYGULAYAN KOCA BIÇAKLANDI

Dr. Yaşar Yılmaz SİTEMİZİ ZİYARET ETTİ

Dr. Yaşar Yılmaz SİTEMİZİ ZİYARET ETTİ

BEKÇİLİK SINAVINA GİRMİŞTİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

BEKÇİLİK SINAVINA GİRMİŞTİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

DOĞUŞTAN ENGELLİ ÇAĞLA HAYATINI KAYBETTİ

DOĞUŞTAN ENGELLİ ÇAĞLA HAYATINI KAYBETTİ

EMEKLİ ÖĞRETMEN İSMAİL KOÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

EMEKLİ ÖĞRETMEN İSMAİL KOÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

RENÇBER KARDEŞLERİN ANNE ACISI

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Halkından Merhum Hakkı Pamuk’un Kızı, İbrahim Rençber’in Eşi
Bu haber 2019-08-26 18:24:11 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Halkından Merhum Hakkı Pamuk’un Kızı, İbrahim Rençber’in Eşi,Yaşar, Metin, Mehmet, Mustafa ve Belediye personeli Adnan Rençber’in Anneleri, Ali Özdağın yengesi, Belediye Meclis Üyesi Naci Çavdar’ın Kayın validesi Nevin Rencber tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Merhume Nevin Rençber’i Cenazesi 26 Ağustos 2019 (Bugün) Kubbeli Yeni Camiinde kılınan ikindi namazı ve cenaze namazı sonrası merkez Aile mezarlığına defnedildi.

Merhume’ye Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI

Taziye için Oğlu Adnan Rençber : 0532 607 54 31

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
18:25 - RENÇBER KARDEŞLERİN ANNE ACISI
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Halkından Merhum Hakkı Pamuk’un Kızı, İbrahim Rençber’in Eşi...
17:51 - DOĞUŞTAN ENGELLİ ÇAĞLA HAYATINI KAYBETTİ
Doğuştan gelişim engelliydi 29 yaşında hayata gözlerini yumdu...
15:21 - EMEKLİ ÖĞRETMEN İSMAİL KOÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA
Akyazı Konuralp Mahallesinde ikamet eden, uzun yıllar görev yaptığı Konuralp İlkokulundan ...
21:35 - KONURALP İLKOKULUNDAN EMEKLİ, ÖĞRETMEN İSMAİL KOÇ VEFAT
Konuralp İlkokulunda yıllarca öğretmenlik yaparak bir çok öğrenci yetiştiren emekli öğretm...
12:59 - KARASU’DA BOĞULMUŞTU TOPRAĞA VERİLDİ
Boğularak hayatını kaybeden Akar toprağa verildi...
01:07 - Devlet sanatçısı Karasu’nun anne acısı
Devlet sanatçısı tiyatrocu Murat Karasu 88 yaşındaki...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ