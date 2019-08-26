RENÇBER KARDEŞLERİN ANNE ACISI

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Halkından Merhum Hakkı Pamuk’un Kızı, İbrahim Rençber’in Eşi,Yaşar, Metin, Mehmet, Mustafa ve Belediye personeli Adnan Rençber’in Anneleri, Ali Özdağın yengesi, Belediye Meclis Üyesi Naci Çavdar’ın Kayın validesi Nevin Rencber tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Merhume Nevin Rençber’i Cenazesi 26 Ağustos 2019 (Bugün) Kubbeli Yeni Camiinde kılınan ikindi namazı ve cenaze namazı sonrası merkez Aile mezarlığına defnedildi.
Merhume’ye Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI
Taziye için Oğlu Adnan Rençber : 0532 607 54 31