RENÇBER KARDEŞLERİN ANNE ACISI

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Halkından Merhum Hakkı Pamuk’un Kızı, İbrahim Rençber’in Eşi

Bu haber 2019-08-26 18:24:11 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.