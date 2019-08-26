EŞİNE ŞİDDET UYGULAYAN KOCA BIÇAKLANDI

Fındık toplamak için Güneydoğudan Akyazı’nın Küçücek Mahallesine gelen

Bu haber 2019-08-26 18:00:21 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

Fındık toplamak için Güneydoğudan Akyazı’nın Küçücek Mahallesine gelen mevsimlik işçi Erkan K. (32) eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla eşinin dayısı ile önce tartıştı, tartışmanın büyümesi üzerine de dayı tarafından bıçaklandı.

Eşinin dayısı tarafından bıçakla yaralanan Erkan K. olay mahalline çağrılan ambulansta görevli sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Akyazı Jandarması olayla ilgili soruşturma başlattı.