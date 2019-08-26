Dr. Yaşar Yılmaz SİTEMİZİ ZİYARET ETTİ

Akyazı’nın sevilen ve sayılan hekimlerinden biri olan Dr. Yaşar Yılmaz Bizim Akyazı İnternet Haber

Bu haber 2019-08-26 17:56:35 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın sevilen ve sayılan hekimlerinden biri olan Dr. Yaşar Yılmaz Bizim Akyazı İnternet Haber Sitemize bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Dr. Yaşar Yılmaz basının önemine değindi ve yerel bazda basının güçlü olması demek sorunların çözümünün kolaylaşması demektir. Basın Akyazı’da gerçekten güçlüdür ve İlçemiz sorunlarının çözümünde de en etkili silahtır. Bu etkili silahtan yerel bazdaki yöneticilerimizin yeteri kadar yararlanamadıklarını gözlemliyorum ve bundan dolayı da üzüntülüyüm. Ancak sizler yani siz değerli basın mensupları bu durumu görmenize rağmen yine de Akyazı için yapılması gereken ne ise onları fazlasıyla yapıyorsunuz bu durum da benim üzüntümü hafifletiyor dedi.

Akyazı hepimizin. Akyazılı elinden gelen ne ise onu yapmak zorundadır. Bu tarife herkes dahildir diyen Dr. Yaşar Yılmaz, Akyazı’da görev yapan basının Verem Savaş Dispanseri Başhekimliği ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlerini yaparken bana verdikleri desteği hiçbir zaman unutamam. Bu ziyaretim hem o günleri bir kez daha yad etmek ve geçte olsa Bizim Akyazı sitesinin siz değerli mensuplarına teşekkür etmek içindir diyerek konuşmasını tamamladı.

Sitemiz adına cevabi konuşmayı Salim Özyılmaz yaptı. Özyılmaz cevabi konuşmasında şunları söyledi “ Başta siz olmak üzere sizin mesleğinizi seçenler çok önemli bir görev ifa etmektedirler. Hiçbir ayırım yapmadan insanlara vermekte olduğunuz sağlık hizmeti herkesin takdir ettiği bir husustur. Bende yaptığınız bu ziyaret için hem şahsım hem de mensubu olduğum sitemiz teşekkür ediyorum ve mesleğinizdeki başarıların artarak sürmesini ve daha uzun yıllar Akyazılılara hizmet etmenizi yürekten diliyorum dedi.