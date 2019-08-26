BEKÇİLİK SINAVINA GİRMİŞTİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Bekçilik sınavına giden 26 yaşındaki genç Trafik kazasında yaşamını yitirdi

Bu haber 2019-08-26 17:51:38 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Bekçilik sınavına giden 26 yaşındaki genç Trafik kazasında yaşamını yitirdi

Karapürçek İlçesi Ahmetler Mahallesinde ikamet eden ve Bekçilik sınavı için Kastamonu İline yola çıkan Muhammet Aktaş ve Abdullah Kurt Kastamonu yakınlarında Kanlıgöl mevkiinde kaza yaptı.

Otomobilleriyle Trafik kazası yapan gençler kazada ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Ambulansla birlikte yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olan Muhammet Aktaş (26) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşı Abdullah Aktaş’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza kurbanı genç Salı günü yarın öğlen namazına müteakip Karapürçek Ahmetler Mahallesinde toprağa verilecek.