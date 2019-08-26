DOĞUŞTAN ENGELLİ ÇAĞLA HAYATINI KAYBETTİ

Doğuştan gelişim engelliydi 29 yaşında hayata gözlerini yumdu
Akyazı’ya bağlı Merkez Yeniköy Mahallesinde yaşayan 29 yaşındaki Çağla Yazgan tedavi gördüğü Sakarya’daki özel bir Hastanede hayatını kaybetti.
Doğuştan gelişim engelli olan 29 yaşındaki Çağla Yazgan Akyazı’nın Merkez Yeniköy Mahallesi Caminde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Çağla Yazgan’ın vefatı ailesi kadar komşularını, akrabalarını da derinden üzdü. Düzenlenen cenaze törenine kalabalık cemaat katıldı.