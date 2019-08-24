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EMEKLİ ÖĞRETMEN İSMAİL KOÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

EMEKLİ ÖĞRETMEN İSMAİL KOÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

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EMEKLİ ÖĞRETMEN İSMAİL KOÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

Akyazı Konuralp Mahallesinde ikamet eden, uzun yıllar görev yaptığı Konuralp İlkokulundan emekli,
Bu haber 2019-08-24 15:12:28 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Konuralp Mahallesinde ikamet eden, uzun yıllar görev yaptığı Konuralp İlkokulundan emekli, Öğretmen İsmail Koç yakalandığı amansız hastalığına yenik düşerek dün  hayatını kaybetmişti.

İlçemiz Konuralp Mahallesi halkından, eski Bakırcılardan merhum Mustafa Koç'un oğlu, Fatih, Cüneyt ve Refik Koç'un babaları ,Eczacı Cahit, Selahattin Koç'un kardeşleri  olan 64 yaşındaki Emekli Öğretmen İsmail Koç’un cenazesi bugün Gazisüleyman Paşa camiinde kılınan öğle ve cenaze namazı sonrası  Altındere Mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhum İsmail Koç’a Allah’tan rahmet, Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 
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