EMEKLİ ÖĞRETMEN İSMAİL KOÇ GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ.

Akyazı Konuralp Mahallesinde ikamet eden, uzun yıllar görev yaptığı Konuralp İlkokulundan emekli,

Bu haber 2019-08-24 15:12:28 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.