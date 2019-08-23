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KONURALP İLKOKULUNDAN EMEKLİ, ÖĞRETMEN İSMAİL KOÇ VEFAT ETTİ

KONURALP İLKOKULUNDAN EMEKLİ, ÖĞRETMEN İSMAİL KOÇ VEFAT ETTİ

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KONURALP İLKOKULUNDAN EMEKLİ, ÖĞRETMEN İSMAİL KOÇ VEFAT ETTİ

Konuralp İlkokulunda yıllarca öğretmenlik yaparak bir çok öğrenci yetiştiren emekli öğretmen
Bu haber 2019-08-23 21:32:54 eklenmiş ve 430 kez görüntülenmiştir.

 

Konuralp İlkokulunda yıllarca öğretmenlik yaparak bir çok öğrenci yetiştiren emekli öğretmen İsmail Koç rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı ve tedavi görmekte olduğu Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde bu akşam saatlerinde vefat etti.

Merhum İsmail Koç’un cenazesi 24 Ağustos Cumartesi (yarın) Gazisüleyman Paşa Camiinde Kılınacak Öğle ve cenaze namazı sonrası Altındere Aile Mezarlığında toprağa verilecek.

Merhum İsmail Koç’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

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