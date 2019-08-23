KONURALP İLKOKULUNDAN EMEKLİ, ÖĞRETMEN İSMAİL KOÇ VEFAT ETTİ

Konuralp İlkokulunda yıllarca öğretmenlik yaparak bir çok öğrenci yetiştiren emekli öğretmen

Bu haber 2019-08-23 21:32:54 eklenmiş ve 430 kez görüntülenmiştir.