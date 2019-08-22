TÜFAD SAKARYA ŞUBESİ YETKİLİLERİNDEN AKYAZI ZİYARETLERİ

Son yapılan Mahalli seçimde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan’a aradan geçen zamana rağmen

Bu haber 2019-08-22 13:08:23 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

Son yapılan Mahalli seçimde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan’a aradan geçen zamana rağmen “hayırlı olsun” ziyaretleri sürüyor. Önceki günde Türkiye Futbol Federasyonu Sakarya Antrenörler Derneği (TÜFAD) başkan ve yöneticileri Belediye Başkanı Soykan’ın konuğuydular.

Ziyarette konuşan TÜFAD Sakarya Şube Başkanı Tamer İlaçan, bu ziyaretimizi yapılan seçimde Belediye Başkanı olan ve spor dünyası tarafından da hayli sevilen değerli dostumuz Bilal Soykan’a “hayırlı olsun” temennimizi sunmak içindir. Kendisine yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz ve kazanan AKYAZI olsun diyoruz dedi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da yapılan ziyareti anlamlı bulduğunu ve kendisini son derece sevindirdiğini ifade ederek çok sevdiğim spor dünyasının değerli mensuplarını ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da spor dünyasına katkılarım devam edecektir dedi ve yapılan ziyaret içinde teşekkür etti.

TÜFAD Sakarya ekibi Belediye Başkanı Soykan’ı ziyaret ettikten sonra spor dünyası ile iç içe olan mesleği ile birlikte amatör olarak futbol da oynayan ve Sakarya’da düzenlenmekte olan Olgunlar turnuvasında yıllarda şampiyon olmayı başaran Akyazıspor takımının kalesini de başarıyla koruyan Dr. Yaşar Yılmaz ile yine yıllarını Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde personel olarak çalışan ve sonra emekliye ayrılan Hacı Ali Osman Uygun’u da evinde ziyaret ederek hasret giderdiler.

TÜFAD’ın Akyazı ziyaretine Başkan Tamer İlaçan’a Karapürçek İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent, Kasım Antrenör Fevzi Çapkınlar, Kemal Ateşli, Sait Okur ve Adem Aydın’da eşlik ettiler. Başkan Tamer İlaçan ziyaret ettiklerine birer TÜFAD çantası hediye etti.