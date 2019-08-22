İYİ PARTİ:KAYYUM ATAMALARINI OLUMLU VE TAKDİRE ŞAYAN BULUYORUZ

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Hükümet'in Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarını görevden alması ve yerlerine o İllerin Valilerinin kayyum olarak
Bu haber 2019-08-22 13:04:53 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

 

Hükümetin Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanlarını görevden alması ve yerlerine o İllerin Valilerinin kayyum olarak atanmasına bir açıklamada İYİ Parti Akyazı teşkilatından geldi. Teşkilat adına açıklamayı yapan İYİ Parti Akyazı İlçe Başkan yardımcısı Adem Güner “ Çok değerli kamuoyu” başlığı ile şu görüşlere yer verdi “ Bilindiği üzere Devletimiz tarafından bazı belediyelere kayyum ataması yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ve bu Devletin içerisinde halka hizmet amacıyla göreve gelenlerin ihanetleri ve Devlete meydan okumaları karşılıksız bırakılmamalıdır. Devletimizin almış olduğu kararı yerinde, olumlu ve takdire şayan bulmaktayız. Devletimize meydan okuyan bütün ihanet şebekeleri çökertilmeli, hainler yakalanmalı, idam geri gelmeli ve en ağır cezalar uygulanmalıdır. Lakin burada 1-2 konuya değinmeden de geçemeyeceğiz. Bu belediye başkanları bu ihanetlerini seçimden önce mi   yoksa seçimden sonra mı yapmışlar. Bu çok önemlidir. Şayet seçimden önceki ihanetleri ve hainlikleri sebebiyle bu görevden el çektirilmeler yapılmışsa akla şu soru gelmektedir. Yüksek Seçim Kurulu, İl ve İlçe Seçim Kurulları ne görevi yapmaktadırlar. Bu hainler sabıka kayıtlarını temiz olarak nasıl almışlardır. Yan gelip yatmakmıdır bu seçim kurulları.  Tez elden bu Kurumlara da kayyum ataması yapılmalı. Veyahut Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni bir Kurum oluşturulmalıdır. Yok eğer seçimden sonraki ihanetleri ile ilgiliyse bu durum halkımıza anlatılmalı ve en ağır cezalar verilmelidir.”

İYİ Parti Akyazı teşkilatı adına açıklama yapan Başkan yardımcısı Adem Güner konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü “ Buradan Devletimizi yönetenlere bir çağırımız vardır. Terör suçları ne kadar ihanet ile değerlendiriliyorsa Belediyelerdeki yolsuzluk da en az o kadar ihanet ile ölçülmelidir. Belediyelerde parti farkı gözetmeksizin yolsuzluk yapan ya da yaptığı tespit edilen her kim varsa (eski-yeni) görevden el çektirilmeli o belediyelere de kayyum atanmalı ve adalet en tez şekilde tesis edilmelidir”

Devlet Millet kaynaşmasının en acil şekilde tesis edilmesi noktasında İYİ Parti olarak her zaman Devlet ve Milletin bekasının koruyucusu olacağımızı, bizlerden bu konuda ne isteniyorsa yapacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz diyen İYİ Parti Akyazı İlçe Başkan yardımcısı Adem Güner açıklamasını şöyle tamamladı “ Yüce Allah Müslüman Türk Milletinin yar ve yardımcısı olsun. AMİN.”

 
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