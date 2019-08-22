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Konuralp Anadolu Lisesi Yine Başarılı

Akyazı’nın önemli okullarından biri olan ve her yıl başarılarını üstüne koyarak sürdüren Konuralp
Bu haber 2019-08-22 12:59:47 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın önemli okullarından biri olan ve her yıl başarılarını üstüne koyarak sürdüren Konuralp Anadolu Lisesi 2018/2019 eğitim yılı sonunda yapılan Üniversite sınavlarında da önemli bir başarıya daha imzasını attı ve 108 öğrencisini çeşitli Üniversitelerin Fakültelerine yerleştirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Hasan CAN şunları söyledi:

“Okulumuz bu yıl Üniversiteye yerleştirme sonuçlarına göre her yıl olduğu gibi başarılarına bir yenisini daha eklemiştir. Tabii ki bu başarı kendiliğinden oluşmadı. Okulumuzda her yıl yaptığımız Üniversiteye hazırlık kursları Sakarya’da örnek gösterilebilecek bir seviyede bulunmaktadır. Ayrıca okul idaresi, öğretmen kadrosu, öğrenci-veli profilinin birbirleriyle örtüşmesi sonucu her yıl bu başarıları elde etmekteyiz.

Okulumuz eğitim ve öğretime başladığı yıldan itibaren sürekli olarak gelişme kaydetmiş bir okuldur. Akyazı halkına rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki, Akyazı’da Fen Lisesi ve Konuralp Anadolu Lisesi varken velilerimizin çocuklarını Akyazı dışına göndermelerine gerek kalmamıştır  diye düşünüyorum. Okulumuzdan Türkiye’nin en iyi Üniversitelerine öğrenci gönderiyoruz. Bu da okulumuzda uyguladığımız kurs sistemi, okulumuzdaki öğrencilerin ve öğretmenlerin başarısı ile oluşmaktadır. Bizim okulumuzda öğrencilerin %98’i okul kurslarından bu başarıyı elde ettiklerine göre ekonomik şartları da göz önünde bulundurursak artık velilerimizin bu durumu değerlendirip ona göre bir yol haritası çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu bilgiyi de aktarayım. Sakarya’da Üniversiteye yerleştirme sonuçlarına baktığımızda Akyazı 2. sırada bulunmaktadır. Bu da büyük bir başarı demektir”

Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Can açıklamasını şöyle tamamladı “ Okulumuzda tesis ettiğimiz bu birlik ve beraberliğin bozulmaması en büyük temennimdir. Elde edilen başarılarda herkesin katkısı vardır. Ben Okul Müdürü olarak elde ettiğimiz bu başarımıza katkı veren idareci ve öğretmen arkadaşlarıma, velilerimize ve öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim.”

İşte Akyazı Konuralp Anadolu Lisesinin Üniversite kazananların listesi;

Sıra No

Öğrenci Adı

Programın Adı

Üniversite Adı

Fakülte/MYO Adı

1

ARİF EMRE YANAR

Tıp Fakültesi

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

2

HAKAN SAKA

Tıp Fakültesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

3

AHMET ESAT ÖZPİLAVCI

Tıp Fakültesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

4

DİLARA AYDIN

Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli)

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Tıp Fakültesi

5

YUSUF EMRE DUMRUK

Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Diş Hekimliği Fakültesi

6

RANA GENÇYILMAZ

Eczacılık Fakültesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi

7

YAŞAR KAZAN

Eczacılık Fakültesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi

8

ŞEVVAL DEMİR

Eczacılık Fakültesi

ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi

9

HATİCE NUR ASLAN

Eczacılık Fakültesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Eczacılık Fakültesi

10

STENAI NUH

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Eğitim Fakültesi

11

BURCU SAĞİR

Hukuk Fakültesi

VAN YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi

12

HİLAL AKAL

Hukuk Fakültesi

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi

13

AYBİKE YILDIRIM

Hukuk Fakültesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi

14

ŞEYMA KOBYAOĞLU

Hukuk Fakültesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi

15

DERYA DİKMEN

Hukuk Fakültesi

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi

16

YUNUS EMRE ÖMÜRLÜ

Hukuk Fakültesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi

17

ZEYNEP DÜZCAN

Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli)

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi

18

ÖMER FARUK ÇAĞLI

Hukuk Fakültesi (Ücretli)

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi

19

MUHAMMED EMİN USTA

Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli)

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Hukuk Fakültesi

20

CEMAL KAHVECİ

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

İnşaat Fakültesi

21

ONUR BOSTANCI

Makine Mühendisliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Teknoloji Fakültesi

22

NUMAN MERCAN

Bilgisayar Yazılım Mühendisliği

KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

23

DİLEK KODALAK

Yazılım Mühendisliği (Burslu)

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

24

MUHAMMET ASAF AKBAŞ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

25

FURKAN ENES YILMAZ

Makine Mühendisliği (İÖ)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

Mühendislik Fakültesi

26

EMİR MELİH ORHAN

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

27

HİKMET UĞUZ

Endüstri Mühendisliği (İÖ)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

28

MUSA ÖNER

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

29

ŞEVVAL ÇALICI

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Teknoloji Fakültesi

30

CELİL YAZICI

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

31

FATİH EREN SELMAN TINAZ

Endüstri Mühendisliği

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

32

HAKAN BOĞAZ

İnşaat Mühendisliği

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

33

HALİL TÜYSÜZ

İnşaat Mühendisliği

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

34

İLYAS AYYILDIZ

İnşaat Mühendisliği

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

35

TELAT ÖNLÜTÜRK

Makine Mühendisliği

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

36

MUHAMMED ALİ KAR

Uçak Elektrik-Elektronik

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

37

ÜNAL ÖZKAN KALYONCU

Endüstri Mühendisliği (İÖ)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

38

MUHAMMET ALPER ESMER

Endüstri Mühendisliği

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

39

MUHAMMED ŞAPOĞLU

Makine Mühendisliği (İÖ)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

40

TALHA AYDENİZ

İnşaat Mühendisliği (İÖ)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

41

MEHDİ OTURAK

Bilgisayar Mühendisliği

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

42

EREN ORSAVAŞ

Bilgisayar Mühendisliği

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

43

YASİN FURKAN YILDIRIM

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

44

ERTUĞRUL KÖROĞLU

Makine Mühendisliği

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

45

HACER ŞEVVAL VUSLATERİ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

46

ALPER TUNA ALAN

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

47

TAYYİP BAHADIR ALTIPARMAK

İnşaat Mühendisliği (İÖ)

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Teknoloji Fakültesi

48

KÜBRA KALYONCU

Gıda Mühendisliği

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

49

KUBİLAY SARIBAŞ

Otomotiv Mühendisliği

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)

Mühendislik Fakültesi

50

BERKANT EMİRHAN ÇAKMAK

Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

51

BATUHAN DAYIOĞLU

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Teknoloji Fakültesi

52

EREN ARIKAN

Biyomedikal Mühendisliği

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

53

İLAYDA GÜLER

Biyomedikal Mühendisliği

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

54

AYŞE ÖZGE ÜNAL

Psikoloji

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi

55

ÖZNUR KURT

Psikoloji

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Edebiyat Fakültesi

56

EBRU İLHAN

Psikoloji

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

57

MÜCAHİT KASAP

Psikoloji

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi

58

ESRA OKUR

Psikoloji (İÖ)

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi

59

RABİA TURAN

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Eğitim Fakültesi

60

BETÜL BEDİR

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Necatibey Eğitim Fakültesi

61

BEYZANUR AKIN

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

62

ESRAGÜL UYAR

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

63

CELAL KAYRA BARAN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

64

MUSTAFA YATIK

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

65

AYŞENUR KAT

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

66

ELANUR BOZAN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

67

EFDAL DURU BULUT

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

68

ERKAN AÇIKDENİZ

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Atatürk Eğitim Fakültesi

69

RABİA AYDIN

Türkçe Öğretmenliği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Atatürk Eğitim Fakültesi

70

ELİF ERSOY

Okul Öncesi Öğretmenliği

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Bilimleri Fakültesi

71

DİLARA BOĞAZ

Türkçe Öğretmenliği

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Bilimleri Fakültesi

72

ÖZLEM SITAR

Türkçe Öğretmenliği

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

73

HAYRİYE TUĞÇE ÜZER

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  CERRAHPAŞA

Eğitim Fakültesi

74

CANAN KILIÇKESER

Fen Bilgisi Öğretmenliği

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

75

TUĞBA ÇENELİ

Hemşirelik

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

76

MELİKE ÖNCÜ

Hemşirelik

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

77

KEVSER GÖKSU

Hemşirelik

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

78

ESMA YILMAZ

Hemşirelik

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

79

MELİKE BAŞKAN

Hemşirelik

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

80

MERVE AYDIN

Hemşirelik

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

81

BELİNAY AHSEN BAYRAK

Hemşirelik

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

82

EMİRCAN AKALIN

Hemşirelik

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

83

ZÜMRANUR KAHRAMAN

Hemşirelik

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

84

SENA KESKİN

Hemşirelik

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

85

FATMANUR BİLGİÇ

Ebelik

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

86

TUĞÇE KÜÇÜK

İç Mimarlık

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

87

AYŞE SELİN KIR

Mimarlık (%50 İndirimli)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

88

HAMZA YILDIRIM

Veteriner Fakültesi

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

Veteriner Fakültesi

89

ZEYNEP YILDIRIM

Çocuk Gelişimi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi

90

MUHAMMET ALPER DAVARCI

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Siyasal Bilgiler Fakültesi

91

ABDURRAHMAN HİRA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Siyasal Bilgiler Fakültesi

92

TUANA DERTLİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

93

MİRAÇ KAPLAN

Maliye

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

94

BİLAL ÇAKMAKCI

İktisat

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

95

GİZEM KURT

İktisat

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

96

UMUT CAN KANIK

İşletme

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi

97

BÜŞRA CİVAN

İlahiyat (İÖ)

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

İlahiyat Fakültesi

98

PINAR DERE

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi

99

ÖMER FARUK KIZIL

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi

100

EBRU ÖZHAN

Yönetim Bilişim Sistemleri

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi

101

EDA ÖZKAN

Sosyal Hizmet

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi

102

SEVGİN KARA

Sosyal Hizmet

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

103

ŞEVVAL KURT

Sosyal Hizmet

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi

104

ALEYNA ÖZTÜRK

Sağlık Yönetimi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İşletme Fakültesi

105

RABİA ÖZMERT

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

106

ÖZGE DEMİRELLİ

Medya İletişim

AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İletişim Fakültesi

107

ERAY SARI

Antrenörlük Eğitimi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Spor Bilimleri Fakültesi

108

KEREM YETİŞ

Antrenörlük Eğitimi (İÖ)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Spor Bilimleri Fakültesi

 
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