Konuralp Anadolu Lisesi Yine Başarılı

Akyazı’nın önemli okullarından biri olan ve her yıl başarılarını üstüne koyarak sürdüren Konuralp Anadolu Lisesi 2018/2019 eğitim yılı sonunda yapılan Üniversite sınavlarında da önemli bir başarıya daha imzasını attı ve 108 öğrencisini çeşitli Üniversitelerin Fakültelerine yerleştirdi.
Konuyla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Hasan CAN şunları söyledi:
“Okulumuz bu yıl Üniversiteye yerleştirme sonuçlarına göre her yıl olduğu gibi başarılarına bir yenisini daha eklemiştir. Tabii ki bu başarı kendiliğinden oluşmadı. Okulumuzda her yıl yaptığımız Üniversiteye hazırlık kursları Sakarya’da örnek gösterilebilecek bir seviyede bulunmaktadır. Ayrıca okul idaresi, öğretmen kadrosu, öğrenci-veli profilinin birbirleriyle örtüşmesi sonucu her yıl bu başarıları elde etmekteyiz.
Okulumuz eğitim ve öğretime başladığı yıldan itibaren sürekli olarak gelişme kaydetmiş bir okuldur. Akyazı halkına rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki, Akyazı’da Fen Lisesi ve Konuralp Anadolu Lisesi varken velilerimizin çocuklarını Akyazı dışına göndermelerine gerek kalmamıştır diye düşünüyorum. Okulumuzdan Türkiye’nin en iyi Üniversitelerine öğrenci gönderiyoruz. Bu da okulumuzda uyguladığımız kurs sistemi, okulumuzdaki öğrencilerin ve öğretmenlerin başarısı ile oluşmaktadır. Bizim okulumuzda öğrencilerin %98’i okul kurslarından bu başarıyı elde ettiklerine göre ekonomik şartları da göz önünde bulundurursak artık velilerimizin bu durumu değerlendirip ona göre bir yol haritası çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu bilgiyi de aktarayım. Sakarya’da Üniversiteye yerleştirme sonuçlarına baktığımızda Akyazı 2. sırada bulunmaktadır. Bu da büyük bir başarı demektir”
Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Can açıklamasını şöyle tamamladı “ Okulumuzda tesis ettiğimiz bu birlik ve beraberliğin bozulmaması en büyük temennimdir. Elde edilen başarılarda herkesin katkısı vardır. Ben Okul Müdürü olarak elde ettiğimiz bu başarımıza katkı veren idareci ve öğretmen arkadaşlarıma, velilerimize ve öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim.”
İşte Akyazı Konuralp Anadolu Lisesinin Üniversite kazananların listesi;
|
Sıra No
|
Öğrenci Adı
|
Programın Adı
|
Üniversite Adı
|
Fakülte/MYO Adı
|
1
|
ARİF EMRE YANAR
|
Tıp Fakültesi
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
|
Tıp Fakültesi
|
2
|
HAKAN SAKA
|
Tıp Fakültesi
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Tıp Fakültesi
|
3
|
AHMET ESAT ÖZPİLAVCI
|
Tıp Fakültesi
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Tıp Fakültesi
|
4
|
DİLARA AYDIN
|
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli)
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|
Tıp Fakültesi
|
5
|
YUSUF EMRE DUMRUK
|
Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi
|
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|
Diş Hekimliği Fakültesi
|
6
|
RANA GENÇYILMAZ
|
Eczacılık Fakültesi
|
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
|
Eczacılık Fakültesi
|
7
|
YAŞAR KAZAN
|
Eczacılık Fakültesi
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|
Eczacılık Fakültesi
|
8
|
ŞEVVAL DEMİR
|
Eczacılık Fakültesi
|
ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
|
Eczacılık Fakültesi
|
9
|
HATİCE NUR ASLAN
|
Eczacılık Fakültesi
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|
Eczacılık Fakültesi
|
10
|
STENAI NUH
|
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|
Eğitim Fakültesi
|
11
|
BURCU SAĞİR
|
Hukuk Fakültesi
|
VAN YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
|
Hukuk Fakültesi
|
12
|
HİLAL AKAL
|
Hukuk Fakültesi
|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
|
Hukuk Fakültesi
|
13
|
AYBİKE YILDIRIM
|
Hukuk Fakültesi
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Hukuk Fakültesi
|
14
|
ŞEYMA KOBYAOĞLU
|
Hukuk Fakültesi
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Hukuk Fakültesi
|
15
|
DERYA DİKMEN
|
Hukuk Fakültesi
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
|
Hukuk Fakültesi
|
16
|
YUNUS EMRE ÖMÜRLÜ
|
Hukuk Fakültesi
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Hukuk Fakültesi
|
17
|
ZEYNEP DÜZCAN
|
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli)
|
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
|
Hukuk Fakültesi
|
18
|
ÖMER FARUK ÇAĞLI
|
Hukuk Fakültesi (Ücretli)
|
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
|
Hukuk Fakültesi
|
19
|
MUHAMMED EMİN USTA
|
Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli)
|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|
Hukuk Fakültesi
|
20
|
CEMAL KAHVECİ
|
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|
İnşaat Fakültesi
|
21
|
ONUR BOSTANCI
|
Makine Mühendisliği
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|
Teknoloji Fakültesi
|
22
|
NUMAN MERCAN
|
Bilgisayar Yazılım Mühendisliği
|
KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
23
|
DİLEK KODALAK
|
Yazılım Mühendisliği (Burslu)
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
24
|
MUHAMMET ASAF AKBAŞ
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
25
|
FURKAN ENES YILMAZ
|
Makine Mühendisliği (İÖ)
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|
Mühendislik Fakültesi
|
26
|
EMİR MELİH ORHAN
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
27
|
HİKMET UĞUZ
|
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|
28
|
MUSA ÖNER
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
29
|
ŞEVVAL ÇALICI
|
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|
Teknoloji Fakültesi
|
30
|
CELİL YAZICI
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
31
|
FATİH EREN SELMAN TINAZ
|
Endüstri Mühendisliği
|
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
32
|
HAKAN BOĞAZ
|
İnşaat Mühendisliği
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
33
|
HALİL TÜYSÜZ
|
İnşaat Mühendisliği
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
34
|
İLYAS AYYILDIZ
|
İnşaat Mühendisliği
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
35
|
TELAT ÖNLÜTÜRK
|
Makine Mühendisliği
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
36
|
MUHAMMED ALİ KAR
|
Uçak Elektrik-Elektronik
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
|
37
|
ÜNAL ÖZKAN KALYONCU
|
Endüstri Mühendisliği (İÖ)
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
38
|
MUHAMMET ALPER ESMER
|
Endüstri Mühendisliği
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
39
|
MUHAMMED ŞAPOĞLU
|
Makine Mühendisliği (İÖ)
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
40
|
TALHA AYDENİZ
|
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
|
41
|
MEHDİ OTURAK
|
Bilgisayar Mühendisliği
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
42
|
EREN ORSAVAŞ
|
Bilgisayar Mühendisliği
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
43
|
YASİN FURKAN YILDIRIM
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
44
|
ERTUĞRUL KÖROĞLU
|
Makine Mühendisliği
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
45
|
HACER ŞEVVAL VUSLATERİ
|
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
46
|
ALPER TUNA ALAN
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
47
|
TAYYİP BAHADIR ALTIPARMAK
|
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
|
Teknoloji Fakültesi
|
48
|
KÜBRA KALYONCU
|
Gıda Mühendisliği
|
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
|
49
|
KUBİLAY SARIBAŞ
|
Otomotiv Mühendisliği
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
|
Mühendislik Fakültesi
|
50
|
BERKANT EMİRHAN ÇAKMAK
|
Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
|
Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi
|
51
|
BATUHAN DAYIOĞLU
|
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
|
Teknoloji Fakültesi
|
52
|
EREN ARIKAN
|
Biyomedikal Mühendisliği
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
53
|
İLAYDA GÜLER
|
Biyomedikal Mühendisliği
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
|
Mühendislik Fakültesi
|
54
|
AYŞE ÖZGE ÜNAL
|
Psikoloji
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|
Edebiyat Fakültesi
|
55
|
ÖZNUR KURT
|
Psikoloji
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|
Edebiyat Fakültesi
|
56
|
EBRU İLHAN
|
Psikoloji
|
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
|
57
|
MÜCAHİT KASAP
|
Psikoloji
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
58
|
ESRA OKUR
|
Psikoloji (İÖ)
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
59
|
RABİA TURAN
|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|
Eğitim Fakültesi
|
60
|
BETÜL BEDİR
|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
|
Necatibey Eğitim Fakültesi
|
61
|
BEYZANUR AKIN
|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|
Eğitim Fakültesi
|
62
|
ESRAGÜL UYAR
|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
|
Eğitim Fakültesi
|
63
|
CELAL KAYRA BARAN
|
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ)
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Eğitim Fakültesi
|
64
|
MUSTAFA YATIK
|
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
|
Eğitim Fakültesi
|
65
|
AYŞENUR KAT
|
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
|
Eğitim Fakültesi
|
66
|
ELANUR BOZAN
|
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
|
Eğitim Fakültesi
|
67
|
EFDAL DURU BULUT
|
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ
|
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|
68
|
ERKAN AÇIKDENİZ
|
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|
Atatürk Eğitim Fakültesi
|
69
|
RABİA AYDIN
|
Türkçe Öğretmenliği
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
|
Atatürk Eğitim Fakültesi
|
70
|
ELİF ERSOY
|
Okul Öncesi Öğretmenliği
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
|
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|
71
|
DİLARA BOĞAZ
|
Türkçe Öğretmenliği
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
|
Eğitim Bilimleri Fakültesi
|
72
|
ÖZLEM SITAR
|
Türkçe Öğretmenliği
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
|
Eğitim Fakültesi
|
73
|
HAYRİYE TUĞÇE ÜZER
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA
|
Eğitim Fakültesi
|
74
|
CANAN KILIÇKESER
|
Fen Bilgisi Öğretmenliği
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Eğitim Fakültesi
|
75
|
TUĞBA ÇENELİ
|
Hemşirelik
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
76
|
MELİKE ÖNCÜ
|
Hemşirelik
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
|
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
|
77
|
KEVSER GÖKSU
|
Hemşirelik
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
78
|
ESMA YILMAZ
|
Hemşirelik
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
79
|
MELİKE BAŞKAN
|
Hemşirelik
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
80
|
MERVE AYDIN
|
Hemşirelik
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
81
|
BELİNAY AHSEN BAYRAK
|
Hemşirelik
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
82
|
EMİRCAN AKALIN
|
Hemşirelik
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
83
|
ZÜMRANUR KAHRAMAN
|
Hemşirelik
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
84
|
SENA KESKİN
|
Hemşirelik
|
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
85
|
FATMANUR BİLGİÇ
|
Ebelik
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
86
|
TUĞÇE KÜÇÜK
|
İç Mimarlık
|
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|
87
|
AYŞE SELİN KIR
|
Mimarlık (%50 İndirimli)
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|
88
|
HAMZA YILDIRIM
|
Veteriner Fakültesi
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
|
Veteriner Fakültesi
|
89
|
ZEYNEP YILDIRIM
|
Çocuk Gelişimi
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
|
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
90
|
MUHAMMET ALPER DAVARCI
|
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|
91
|
ABDURRAHMAN HİRA
|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Siyasal Bilgiler Fakültesi
|
92
|
TUANA DERTLİ
|
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
93
|
MİRAÇ KAPLAN
|
Maliye
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
94
|
BİLAL ÇAKMAKCI
|
İktisat
|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
95
|
GİZEM KURT
|
İktisat
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
96
|
UMUT CAN KANIK
|
İşletme
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
İşletme Fakültesi
|
97
|
BÜŞRA CİVAN
|
İlahiyat (İÖ)
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
|
İlahiyat Fakültesi
|
98
|
PINAR DERE
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
|
99
|
ÖMER FARUK KIZIL
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
|
Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
|
100
|
EBRU ÖZHAN
|
Yönetim Bilişim Sistemleri
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
İşletme Fakültesi
|
101
|
EDA ÖZKAN
|
Sosyal Hizmet
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
102
|
SEVGİN KARA
|
Sosyal Hizmet
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
|
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|
103
|
ŞEVVAL KURT
|
Sosyal Hizmet
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
Fen-Edebiyat Fakültesi
|
104
|
ALEYNA ÖZTÜRK
|
Sağlık Yönetimi
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
|
İşletme Fakültesi
|
105
|
RABİA ÖZMERT
|
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
|
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|
106
|
ÖZGE DEMİRELLİ
|
Medya İletişim
|
AYDIN ÜNİVERSİTESİ
|
İletişim Fakültesi
|
107
|
ERAY SARI
|
Antrenörlük Eğitimi
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|
Spor Bilimleri Fakültesi
|
108
|
KEREM YETİŞ
|
Antrenörlük Eğitimi (İÖ)
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
|
Spor Bilimleri Fakültesi