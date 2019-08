Konuralp Anadolu Lisesi Yine Başarılı

Akyazı’nın önemli okullarından biri olan ve her yıl başarılarını üstüne koyarak sürdüren Konuralp

Akyazı’nın önemli okullarından biri olan ve her yıl başarılarını üstüne koyarak sürdüren Konuralp Anadolu Lisesi 2018/2019 eğitim yılı sonunda yapılan Üniversite sınavlarında da önemli bir başarıya daha imzasını attı ve 108 öğrencisini çeşitli Üniversitelerin Fakültelerine yerleştirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Hasan CAN şunları söyledi:

“Okulumuz bu yıl Üniversiteye yerleştirme sonuçlarına göre her yıl olduğu gibi başarılarına bir yenisini daha eklemiştir. Tabii ki bu başarı kendiliğinden oluşmadı. Okulumuzda her yıl yaptığımız Üniversiteye hazırlık kursları Sakarya’da örnek gösterilebilecek bir seviyede bulunmaktadır. Ayrıca okul idaresi, öğretmen kadrosu, öğrenci-veli profilinin birbirleriyle örtüşmesi sonucu her yıl bu başarıları elde etmekteyiz.

Okulumuz eğitim ve öğretime başladığı yıldan itibaren sürekli olarak gelişme kaydetmiş bir okuldur. Akyazı halkına rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki, Akyazı’da Fen Lisesi ve Konuralp Anadolu Lisesi varken velilerimizin çocuklarını Akyazı dışına göndermelerine gerek kalmamıştır diye düşünüyorum. Okulumuzdan Türkiye’nin en iyi Üniversitelerine öğrenci gönderiyoruz. Bu da okulumuzda uyguladığımız kurs sistemi, okulumuzdaki öğrencilerin ve öğretmenlerin başarısı ile oluşmaktadır. Bizim okulumuzda öğrencilerin %98’i okul kurslarından bu başarıyı elde ettiklerine göre ekonomik şartları da göz önünde bulundurursak artık velilerimizin bu durumu değerlendirip ona göre bir yol haritası çizmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu bilgiyi de aktarayım. Sakarya’da Üniversiteye yerleştirme sonuçlarına baktığımızda Akyazı 2. sırada bulunmaktadır. Bu da büyük bir başarı demektir”

Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Can açıklamasını şöyle tamamladı “ Okulumuzda tesis ettiğimiz bu birlik ve beraberliğin bozulmaması en büyük temennimdir. Elde edilen başarılarda herkesin katkısı vardır. Ben Okul Müdürü olarak elde ettiğimiz bu başarımıza katkı veren idareci ve öğretmen arkadaşlarıma, velilerimize ve öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim.”

