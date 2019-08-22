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KARASU’DA BOĞULMUŞTU TOPRAĞA VERİLDİ

Boğularak hayatını kaybeden Akar toprağa verildi
Bu haber 2019-08-22 12:57:43 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

 

Boğularak hayatını kaybeden Akar toprağa verildi

Akyazı Düzyazı Mahallesinde ikamet eden ve tatil için Karasu İlçesine giden 53 yaşındaki İsmail Akar Karasu’da girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdi. Akar bugün Akyazı’da toprağa verildi.

Tatilini geçirmek için gittiği Karasu İlçesinde serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitiren İsmail Akar, Akyazı Düzyazı Mahallesinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Ölümüyle büyük üzüntü yaratan İsmail Akar’ın cenaze törenine kalabalık cemaat katıldı.

 

 
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