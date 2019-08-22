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YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ

Ömercikler Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesinde çekilen bu fotoğrafta
Bu haber 2019-08-22 12:49:21 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

 

Ömercikler Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesinde çekilen bu fotoğrafta bir kadın bir erkek çöp bidonlarında yiyecek toplarken görülüyor. Bu resim içinde bulunduğumuz haftanın başında o caddede çekilmiş.

İsimleri belirlenmek de istenmeyen ve karı koca oldukları tahmin edilen erkek ve kadının çöp bidonlarında yiyecek aradıkları o görüntülerden çok net olarak anlaşılıyor. Buldukları yiyecekleri bozulmuş dahi olsa ellerindeki poşetlere doldurup gittikleri tahmin ediliyor.

Akyazılılar bu görüntünün iç burkan, yürek burkan bir görüntü olduğu fikrinde birleşerek yetkililerin o insanlara ulaşmasını ve kendilerinden her türlü maddi ve manevi desteği vermelerini beklediklerini belirterek, bizlerde o ve ona benzer ailelere yardımda geç kalmayalım açıklaması yaptılar.

 

 
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