ASAKYAZISPOR’DA ÇÖZÜM İÇİN YENİ YÖNETİM

As Akyazı Spor Olağan Üstü Kongresini yaptı. Kongrede yeni isimler ve yeni hedefler belirlendi.

Bu haber 2019-08-22 12:33:06 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

As Akyazı Spor Olağan Üstü Kongresini yaptı. Kongrede yeni isimler ve yeni hedefler belirlendi. Kongreye katılan başkan Soykan yeni yönetime destek sözü verdi.

Sakarya Süper Amatör lig temsilcimiz As Çarşamba günü saat 19.00 da Akyazı Amatör Spor kulüpleri lokalinde Olağan üstü kongreye gitti.

Kongre öncesi konuşan As Akyazı Spor Kulüp Başkanı Ahmet Durmuş yeni oluşturulan listedeki kadronun As Akyazı sporu layık olduğu 3.lige çıkartabilme potansiyeline sahip olduğunu belirterek tüm Akyazılıların ve Belediye başkanının desteğine de ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Başkan Durmuş Akyazı’da Amatör Sporun bireysel sporlar dahil tamamına elinden geldiği desteği yapacağını belediyenin başkana verdiği yasal spor bütçesinin yaklaşık 130 bin lira olduğunu ve bu 130 binin liranın 100 bin lirası As Akyazı Spor’a,geri kalan 30 bininde As Akyazı aracılığı ile diğer amatör kulüplere ve branşlara verileceği başkanın bize verdiği net sözüdür dedi.

Başkan Bilal Soykan Başkan adaylığımız ve başkan seçildikten sonrada dışarıda konuşulan başkan cimri, başkan spora destek vermeyecek denildi. Benim spora bakış açım bellidir. Kuzuluk belediye başkanlığım dönemimde idman ve suni çim saha yaptık. Biz mevcut ekonomik durumdan kaynaklı biraz temkinli yaklaşıyoruz bu demek değildir ki hiç destek vermeyeceğiz, biz öncelikle asli görevlerimizi icra etmenin derdindeyiz, bu arada Başkan Ahmet Durmuşa da teşekkür ediyorum en azından spor ile alakalı yükümüzü elimizden aldığı için dedi.

Ahmet Durmuş dışarıdan yapacağımız 4-5 iyi transferden sonra geri kalan kadromuzu da ilçemizin sporcularından tamamlayacağız. Daha önce 3.lig oynamış takımımızın tekrardan eski günlerine döndürmek en büyük hedefimizdir. As Akyazı Spor’un yerinin burası olmadığını elinde bulundurduğu potansiyel açısından 3 ligin hayal olmadığını belirtti. Durmuş Mütevazi ve iddialı bir ekip oluşturmayı planlıyoruz Hep birlikte bu hayali gerçeğe dönüştürmek arzusunda olan herkesi yanımızda görmekten mutluluk duyacağız dedi.

As Akyazı Spor Lokalinde gerçekleşen Kongreye Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ve Sakarya Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir de katıldılar.

İşte As Akyazı Spor’un yönetimi ve görev dağılımı

1-Ahmet Durmuş– (Başkan)

2-Ahmet Birinci–(Genel Kaptan Yrd.)

3-Ahmet Silahçı–(Genel Sekreter)

4-Kerim Onur–( Başkan Yrd.)

5-Metin Baylan–(Sayman)

6-Rahmi Aktürk–(Genel Kaptan)

7-Adem Altun–(Genel Kaptan Yrd,Alt Yapı Sorumlusu)

8-Mehmet Karadayı–(Başkan Yrd.)

9-Fikri Karakaş–(Bilardo Şb. Sorumlusu)

10-Feyzi Bora–(Sayman)

11-Yusuf Çokal–(Alt Yapı Sorumlusu-Halkla İlişkiler Sorumlusu)

12-İshak Çetin –(Altyapı Sorumlusu)

13-Akif Bakır–(Basın Sözcüsü)

14-Uğur Baştan–(Boks Şb. Sorumlusu)

15-Yener Kılınç–(Kick Boks Şb. Sorumlusu)

İCRA KURULU: Ahmet Silahçı-Ahmet Birinci-Rahmi Aktürk-Adem Altun-İshak çetin-Mehmet Karadayı-Uğur Baştan-Yenere Kılınç

TRANSFER KOMİTESİ:Rahmi Aktürk-Adem Altun-Fikret Karakaş-Yusuf Çokal