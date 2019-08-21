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YENİGÜN GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ FİKRİ AŞIK’A ZİYARETÇİ AKINI

YENİGÜN GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ FİKRİ AŞIK’A ZİYARETÇİ AKINI

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YENİGÜN GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ FİKRİ AŞIK’A ZİYARETÇİ AKINI

Geçtiğimiz gün evinde kalp krizi geçirerek rahatsızlanan ve Sakarya Eğitim ve Araştırma
Bu haber 2019-08-21 00:15:18 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz gün evinde kalp krizi geçirerek rahatsızlanan ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan ve yalına tedavi sonrasında sağlığına hızlı bir şekilde kavuşmakta olan Sakarya Yenigün Gazetesi Spor Müdürü Ali Fikri Aşık’a ziyaretçi akını sürüyor.

Yenigün Gazetesi Akyazı Muhabiri Salim Özyılmaz, Yenihaber Gazetesi Akyazı temsilcisi Kenan Certel, Akyazı Net Haber Sitesi Sahibi ve Medyabar Haber sitesi Akyazı temsilcisi Alaattin Onur ve Alaağaç mahallesi eski Muhtarı Ali Yalçın’da Ali Fikri Aşık’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletenler arasındaki yerlerini aldılar. 

Spor Müdürü Aşık’ı ziyaret eden Akyazı grubu, Aşık’ın sağlık durumunu iyi gördüklerini ve hızla eski sağlığına kavuştuğu içinde mutlu olduklarını söylediler ve bir kez daha kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Yenigün Gazetesi Spor Müdürü Ali Fikri Aşık’da yapılan ziyaretin kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi ve sizlerin bu sevgisi beni daha kısa sürede eski sağlığıma kavuşturacak ve yine en kısa zamanda görevimin başında olacağım dedi ve ziyaret için teşekkür etti.

 
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