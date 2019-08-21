KAYMAKAM VE BAŞKANDAN İNCELEME

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan D-140 Karayolu kenarında bulunan

Bu haber 2019-08-21 00:10:40 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan D-140 Karayolu kenarında bulunan Akyazı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğüne bağlı (KYK) yurtta Akyazı Belediyesi tarafından başlatılan yol, aydınlatma ve tretuvar çalışmalarını yerinde incelediler.

İnceleme sırasında KYK Müdürlüğü yetkililerinden de bilgi alan Kaymakam Güney ve Belediye Başkanı Soykan, Belediye tarafından iki aydan bu yana sürdürülen çalışmalardan sonra eksik kalan işlerin de tespitini yaptılar ve eksiklerin giderilmesi için çalışanlara talimatlar verdiler.

Önce kapatılan daha sonra gelen yoğun itirazlar üzerine tekrar açılan Akyazı KYK’na bağlı öğrenci yurduna bu yıl öğrenci alınacağı için eksiklerin giderilmesine ilişkin çalışmaların başlatıldığını söyleyen Kaymakam Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan, yurdun eksiklerini okulların açılacağı zamana kadar tamamlamak için çalışmalara hız verildiğini, bugünkü incelemelerinin de bu düşünce içinde yapıldığını söylediler.

Bilindiği gibi geçen eğitim ve öğretim yılında açılışı yapılan Akyazı KYK Öğrenci Yurdunda kalmakta olan bir öğrenci Adapazarı’ndan gelirken Yurdun önünde inmiş, Yurda gitmek için yolu bölmek isterken de karşı yönden gelen bir otomobilin çarpması sonucu önce ağır yaralanmış sonra da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Akyazı Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı yeni eğitim ve öğretim yılında bu tür üzücü olayların yaşanmaması için bahse konu olan çalışmaları başlatmış, başlatılan çalışmalar da eksiklerin giderilmesi planlanmıştı.