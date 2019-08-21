Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YENİGÜN GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ FİKRİ AŞIK’A ZİYARETÇİ AKINI

YENİGÜN GAZETESİ SPOR MÜDÜRÜ FİKRİ AŞIK’A ZİYARETÇİ AKINI

KAYMAKAM VE BAŞKANDAN İNCELEME

KAYMAKAM VE BAŞKANDAN İNCELEME

DOĞALGAZ HATTINDA İŞ KAZASI

DOĞALGAZ HATTINDA İŞ KAZASI

SEDA VE BEKİR’E GÖRKEMLİ KINA GECESİ

SEDA VE BEKİR’E GÖRKEMLİ KINA GECESİ

BÜŞRA VE YUSUF ZİYA MUTLULUĞA YELKEN AÇTI

BÜŞRA VE YUSUF ZİYA MUTLULUĞA YELKEN AÇTI

SOYKAN:“SİLAH SIKANLARI NEFRETLE KINIYORUM”

SOYKAN:“SİLAH SIKANLARI NEFRETLE KINIYORUM”

KAYMAKAM VE BAŞKANDAN İNCELEME

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan D-140 Karayolu kenarında bulunan
Bu haber 2019-08-21 00:10:40 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan D-140 Karayolu kenarında bulunan Akyazı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğüne bağlı (KYK) yurtta Akyazı Belediyesi tarafından başlatılan yol, aydınlatma ve tretuvar çalışmalarını yerinde incelediler.

İnceleme sırasında KYK Müdürlüğü yetkililerinden de bilgi alan Kaymakam Güney ve Belediye Başkanı Soykan, Belediye tarafından iki aydan bu yana sürdürülen çalışmalardan sonra eksik kalan işlerin de tespitini yaptılar ve eksiklerin giderilmesi için çalışanlara talimatlar verdiler.

Önce kapatılan daha sonra gelen yoğun itirazlar üzerine tekrar açılan Akyazı KYK’na bağlı öğrenci yurduna bu yıl öğrenci alınacağı için eksiklerin giderilmesine ilişkin çalışmaların başlatıldığını söyleyen Kaymakam Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan, yurdun eksiklerini okulların açılacağı zamana kadar tamamlamak için çalışmalara hız verildiğini, bugünkü incelemelerinin de bu düşünce içinde yapıldığını söylediler.

Bilindiği gibi geçen eğitim ve öğretim yılında açılışı yapılan Akyazı KYK Öğrenci Yurdunda kalmakta olan bir öğrenci Adapazarı’ndan gelirken Yurdun önünde inmiş, Yurda gitmek için yolu bölmek isterken de karşı yönden gelen bir otomobilin çarpması sonucu önce ağır yaralanmış sonra da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Akyazı Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı yeni eğitim ve öğretim yılında bu tür üzücü olayların yaşanmaması için bahse konu olan çalışmaları başlatmış, başlatılan çalışmalar da eksiklerin giderilmesi planlanmıştı.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:15 - KAYMAKAM VE BAŞKANDAN İNCELEME
Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan D-140 Karayolu kenarında bu...
19:11 - SOYKAN:“SİLAH SIKANLARI NEFRETLE KINIYORUM”
Türkiye Emekli As subaylar Derneği (TEMAD) Sakarya İl Başkanı Ömer Soykan, sosyal medya he...
00:04 - AKYAZI LİSESİNİN 1976 MEZUNLARI KUZULUK KÖŞK TESİSLERİN
Akyazı Lisesinin 1976 mezunları her yıl geleneksel olarak düzenledikleri...
12:17 - ASRIN DEPREMİNİ UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ !
Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, 17 Ağustos 1999 büyük Marmara d...
09:04 - AKYAZI 17 AĞUSTOS DEPREM ŞEHİTLERİNİ ANDI
Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma D...
08:37 - AK BELDE A.Ş.’NİN YENİ PATRONU FEVZİ BORA
Akyazı Belediyesinin tek Şirketi konumunda olan Ak Belde A.Ş. nin Müdürü...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ