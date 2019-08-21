DOĞALGAZ HATTINDA İŞ KAZASI

Akyazı Altındere Mahallesinde doğal gaz çalışmalarında ayağının üzerinden kamyonet geçen işçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Akyazı Altındere Mahallesinde Doğal Gaz çalışmaları esnasında dikkatsizlik nedeniyle 38 yaşındaki Sebur E. adlı işçi gelen Kamyonu fark edemeyerek ayağı arka lastiğinin altında kaldı. İşçinin feryadını duyan diğer çalışanlar hemen koşarak yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yapıp Ambulansa haber verdiler.
Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralı işçi Sebur E.’yı müdahalesini yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırırak tedavi altına alınmasını sağladı.
Akyazı Jandarması olayla ilgili inceleme başlattı.