SEDA VE BEKİR’E GÖRKEMLİ KINA GECESİ

Akyazı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde oturan Sema ve Cevdet Şükür’ün güzel kızı

Bu haber 2019-08-21 00:00:20 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde oturan Sema ve Cevdet Şükür’ün güzel kızı Seda ben gönlümü okul arkadaşım Bekir’e kaptırdım demesi üzerine Şükür ailesi de kızlarının mutluluğu daim olsun diye evet dedi ve böylece Seda ve Bekir’de mutluluğa yelken açtı.

Seda ve Bekir için Şükür ailesi Kılıçoğlu düğün salonunda görkemli bir kına gecesi yaptı. Kalabalık davetlinin katıldığı kına gecesinde müzik çaldı ve geceye katılanlar doyasıya eğlendi. Daha sonra kına yakıldı ve mutluluk şarkıları söylendi.

Sema ve Cevdet Şükür çifti kına gecesinin tamamlanmasının ardından ortak bir açıklama yaparak mutlu gecelerinde kendilerini yalnız bırakmayan eş, dost ve akrabalarına teşekkür ettiler.

DÜĞÜN ISPARTA SÜTÇÜLERDE

Düğün yakışıklı damadın memleketi olan Isparta Sütçülerde yapılacak. Şükür ailesi şimdide bu hafta sonu Isparta’da yapılacak olan kızlarının düğün törenlerine katılmak için hazırlıklarına şimdiden başladı. Isparta’daki düğüne iştirak etmek için Akyazı ve Kuzuluk’tan da kalabalık bir davetlinin hazırlık yaptığı öğrenildi.