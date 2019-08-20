BÜŞRA VE YUSUF ZİYA MUTLULUĞA YELKEN AÇTI

SASKF Genel Sekreteri ve Akyazı’da spor denildiğinde ilk akla gelen

Bu haber 2019-08-20 23:55:47 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

SASKF Genel Sekreteri ve Akyazı’da spor denildiğinde ilk akla gelen isimler arasında olan Ahmet Silahçı oğlunu evlendirerek mutluğuna mutluluk kattı. Filiz-Ahmet Silahçı çifti Hayriye-Nihat (Merhum) Toker çiftinin güzel kızları Büşra’yı oğulları Yusuf Ziya’ya aldı ve Toker ailesi ile dünür oldu.

Nostalji park düğün salonunda gerçekleşen düğünde mutlu çiftin nikahı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından kıyıldı. Nikah işlemlerinin tamamlanmasının ardından evlilik cüzdanını sen evinin tem direğisin diyerek veren Başkan Soykan mutlu çifti ilk tebrik eden isim oldu.

Akyazı’nın sesleri güzel din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okumasıyla dev am eden Büşra ve Yusuf Ziya’nın düğün töreni siyaset ve spor dünyasını bir araya getirdi. Kalabalık davetlinin katıldığı düğünde ev sahibi konumunda olan Ahmet Silahçı ve eşi Filiz Silahçı misafirlerine güzel bir ev sahipliği yapmanın da mutluluğunu yaşadı.