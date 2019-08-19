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SOYKAN:“SİLAH SIKANLARI NEFRETLE KINIYORUM”

Türkiye Emekli As subaylar Derneği (TEMAD) Sakarya İl Başkanı Ömer Soykan, sosyal medya hesabından
Bu haber 2019-08-19 19:09:33 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

 

Türkiye Emekli As subaylar Derneği (TEMAD) Sakarya İl Başkanı Ömer Soykan, sosyal medya hesabından gerekli gereksiz silah sıkanlarla ilgili zehir zemberek bir paylaşım yaptı. Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede ikamet eden ve aynı zamanda Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın da ağabeyi olan Emekli Astsubay Ömer Soykan edep ya edep ama edepsize edep ne gerek başlığını taşıyan paylaşımında şunları yazdı “ Çok yakın bir zamanda silah sıkmayı kutlama zanneden bir densizin yüzünden bir canımızı kaybettik. Henüz acımız taze içimiz yanıyorken, ileri gelenler silah atışı yapılmaması hususunda karar almışken, hatasını hiçe sayıp, komşuluk ve insanlık hatırını saymayıp halen bu cahilliği yapan bir sürü ahlak yoksunu komşularımızın olması son derece üzücü. İşin garibi küfür eder gibi bizim ve rahmetlinin kapısından silah atan ahlak yoksunu kişileri esefle ve nefretle kınıyorum. Kanun ve vicdan kurallarına uymayan bu kişileri buradan son kez edebe ve vatandaşa saygıya davet ediyorum. Eğer acıyı hissediyorsan canlısın. Başkasının acısını hissediyorsan insansın demişler. Tüm Mahallemi asgari sev iyede insanlığa davet ediyorum. Allah rızası için yeter artık diyorum. Bundan sonra silah atılan hiçbir cemiyete katılmayacağımı ve şayet katılmışsam silah atıldığı anda orayı derhal terk edeceğimi duyuruyorum. İsteyen kusura bakabilir”  

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Ömer Soykanın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma destek mesajları adeta yağmur gibi yağdı. Destek mesajı yazanların ortak fikri silahlı sevinmeye son, bundan sonra kimse ölmesin üzerineydi. Bilindiği gibi abhaz kökenli büyüklerin yıllar öncesinden düğün ve cemiyetlerde her türlü silah kullanımını yasaklayan kararı ve büyüklerin aldığı o karara tüm Abhaz kökenli insanların uyması da destek mesajı yazanların ortaya koyduğu ortak düşünce oldu.

ÖMER SOYKAN PAYLAŞIMI NEDEN YAPTI

Ömer Soykan’ın çok yakın akrabası olan Yaşar Panga (60) 16 Ağustos 2015 günü sabah saatlerinde ekmek almak için bisikletiyle gittiği bakkaldan evine geri dönerken asker uğurlaması yapan konvoydan bir magandanın sıktığı silahtan çıkan merminin kendisine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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