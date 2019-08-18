AKYAZI LİSESİNİN 1976 MEZUNLARI SEMAZEN TESİSLERİNDE BULUŞTU

Akyazı Lisesinin 1976 mezunları her yıl geleneksel olarak düzenledikleri

Bu haber 2019-08-18 23:51:55 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Lisesinin 1976 mezunları her yıl geleneksel olarak düzenledikleri toplantılarını bu yıl Kuzuluk KÖŞK Restoran tesislerinde gerçekleştirdiler.

İzmir’de görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişlerinden İdris Düzcan’ın organizasyonu ile gerçekleşen toplantı sabah kahvaltısı ile başladı. Kahvaltı sonrası başlayan derin sohbetler geç gelen arkadaşların karşılanması ile devam etti.

Toplantı’da bir konuşma yapan İdris Düzcan Bu yıl 6.sını gerçekleştirdiğimiz ve 43 yıl önce aynı sınıf ve sıralarımızı paylaştığımız arkadaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okulumuzda aldığımız eğitim ve öğretimde birlere yardımcı olan başta öğretmenlerimiz olmak üzere anne ve babalarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu gün bir yerlere gelmişsek, her birimiz yurdun çeşitli yerlerinde hayatlarımızı idame ettiriyorsak onların destek ve yardımları ile olmuştur. Bu gün burada geçen uzun yılların özlemi ile toplanmış bulunuyoruz. Kısa sürede olsa o günlerimizi yad etmenin sevincini paylaşıyoruz. Dedi. Düzcan hayatta olmayan arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet dileyerek diliyorum, mekanları cennet olsun diyerek sözlerini tamamladı.

Kuzuluk Köşk tesislerinin muhteşem manzarasında gerçekleşen toplantıya bu yıl ilk defa katılanlar yıllar sonra sınıf arkadaşları ile karşılaşınca yüzlerindeki sevinç ve mutluluk görülmeye değerdi.

Toplantıya mazeretleri dolayısı ile katılamayan o yılların öğretmenleri ise telefon mesajları ile katılarak öğrencilerini kutladılar.

Toplantıya katılan 43 okul arkadaşı günün sonunda çektirilen aile fotoğrafı ile bu yıl ki toplantı sona erdi.

Akyazı Lisesinin 1976 mezunları gelecek yıl Mayıs 2020 tarihinde Kuzuluk Köşk restorantta buluşma kararı alarak birbirlerine veda ederken tesis yetkililerine gösterdikleri ilgi ve hizmetten dolayı teşekkür ederek geldikleri yere gitmek üzere dağıldılar.