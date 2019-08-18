ŞAMPİYONLARA YEMEK ÖDÜLÜ

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Sakarya Gazi Metal Olgunlar turnuvasında tecrübeli olgunlar gurubunda şampiyon olan
Bu haber 2019-08-18 12:27:52 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Gazi Metal Olgunlar turnuvasında tecrübeli olgunlar gurubunda şampiyon olan Akyazı spor Çetinkaya market sporcuları sponsorlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldiler

Sakarya Gazi Metal Olgunlar Turnuvasında tecrübeli olgunlarda Akyazı Temsilcisi Akyazıspor Çetinkaya Market kalabalık bir taraftar gurubuyla çıktığı maçta şampiyon olarak kupayı başkan Soykan’ın elinden almıştı.

Takım sponsoru Çetinkaya Market işletmecisi Çetin Çetinkaya Şampiyon olan Akyazı Çetinkaya market sporcularına Akyazı Etçim Restaurantta akşam yemeği ikramında bulundu.

Yemek sonrası takım sorumlusu Murat Çavdar’ın selamlama konuşmasının ardından Çetinkaya market işletmecisi Çetin Çetinkaya böyle bir organizasyona sponsorluk yapmak gurur verici en önemlisi de Akyazı Spor’un şampiyon olması ve şampiyonluk kupasının 13 yıl sonra Akyazı’ya gelmesidir. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum dedi.

Gecede konuşan Akyazı belediyesi başkan yardımcısı Mehmet Çakmak Sakarya’da ilçemizi temsil ederek şampiyonluk kupasını Akyazı’ya kazandırdığınız için sporculara ve değerli katkılar sunan Çetinkaya Market işletmecisi Çetin beye teşekkür ediyorum dedi.

Yemeğe Akyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Belediye meclis üyesi Naci Çavdar,Belediye özel kalem müdürü Ali Özer, Takım sponsoru Çetinkaya Market işletmecisi Çetin Çetinkaya ve sporcular katıldılar.

 
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