FEVZİ BORA’YA İLK ZİYARET PARTİSİNİN TEŞKİLATINDAN GELDİ

Akyazı Belediyesinin tek Şirketi olan Ak Belde A.Ş. nin Müdürlüğüne Belediye Başkanı Bilal Soykan

Bu haber 2019-08-18 12:18:52 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesinin tek Şirketi olan Ak Belde A.Ş. nin Müdürlüğüne Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından atanan ve önceki gün yeni görevine başlayan Fevzi B:ora’nın ilk ziyaretçileri partisinin teşkilat başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Belediye Başkanı Bilal Soykan oldular.

Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, yıllarını Partimizin çeşitli kademelerinde görev yaparak geçiren önceki gün yapılan atamayla Ak Belde A.Ş. Müdürü olarak görevine başlayan değerli arkadaşımız Fevzi Bora’ya Belediye Başkanımız Bilal Soykan’la birlikte teşkilat olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çalışma hayatı sürekli başarılarla dolu olan değerli arkadaşımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz dedi.

Ak Belde A.Ş. nin yeni Müdürü Fevzi Bora’da ilk ziyaretçilerinin Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Teşkilat Başkanı Mesut Ekrem ve Teşkilat üyelerinin olmasının kendisini mutlu ettiğini ve çalışma şevkini arttırdığını belirterek, yapılan ziyaret beni son derece sevindirmiş ve mutlu etmiştir dedi.