ASRIN DEPREMİNİ UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ !

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Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, 17 Ağustos 1999 büyük Marmara depreminin
Bu haber 2019-08-18 12:15:41 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, 17 Ağustos 1999 büyük Marmara depreminin 20. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Bayraktar, 20 yıl önce meydana gelen, birçok vatandaşın yaşamını yitirmesine ve yaralanmasına yol açan Marmara depreminin yaşanan en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini aldığını ifade etti.  Bayraktar; “Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte de yaşanılması kaçınılmazdır. Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır. Yaşanan büyük acıdan ders çıkararak, buna uygun hareket etmeliyiz. Bu anlamda; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, ortak sorumluluk ve duyarlılık içinde davranmalı ve hazırlıklarını buna göre yapmalıdırlar.

Geride yalnızca yıkım ve acı bırakan önemli olaylar genellikle hatırlanmak istenmez. Ancak, 17 Ağustos, sönen umutları yeniden canlandırmak, vatandaşlarımıza güven duygusunu yeniden kazandırmak ve depremle yaşamayı öğrenebilmemiz için bize sorumluluklarımızı hatırlatan bir tarihtir. 

Başkan Bayraktar bu vesileyle, 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

 
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