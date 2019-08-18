AKYAZI SAĞNAK MAĞDURU

Akyazı’da öğlen sonrası başlayan sağanak yağmur yaklaşık 1 saat sürdü.

Bu haber 2019-08-18 12:03:22 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da öğlen sonrası başlayan sağanak yağmur yaklaşık 1 saat sürdü. Aşırı yağış nedeniyle yollar göle dönerken bazı işyerlerini su bastı. Devrilen ağaçlar elektrik tellerini kopardı ilçeye yaklaşık 2 saat elektrik verilemedi.

İstanbul’da başlayıp Marmara’yı etkisi altına alan sağanak yağmur Akyazı ilçesinde de etkili oldu.16 .30 civarında başlayan ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağmurda ilçe deki caddeler adeta dereye döndü. Bazı işyerlerini su basarken işyeri sahipleri kendi imkanlarıyla işyerlerine dolan suları boşalttılar.

Sağanak yağmura aşırı rüzgarda eklenince bir çok bölgede ağaçlar kökünden sökülerek yere devrildi. Devrilen ağaçlar yolları trafiğe kapanırken Elektrik tellerinde de hasara neden oldu. İlçeye yaklaşık 2 saat elektrik verilemedi SEDAŞ arıza ekiplerinin çalışmaları sonucu 2 saat sonra ilçeye elektrik verildi.