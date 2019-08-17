AKYAZI 17 AĞUSTOS DEPREM ŞEHİTLERİNİ ANDI

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği

Bu haber 2019-08-17 08:47:53 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama ve Arama Kurtarma Derneği 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen asrın depreminde hayatlarını kaybeden deprem şehitlerimizi anmak için program düzenledi.

Bu yıl 5.si olan Akyazı Belediyesi ile S.A.B.A.H. derneğinin ortaklaşa düzenlediği program Gazi Süleyman Paşa cami bahçesinde gerçekleşen program katılımı yüksek ve içerik olarak mükemmel hazırlanmıştı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Ardından S.A.B.A.H. Derneği Başkanı İlhan Durgut gecenin anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Başkan İlhan Durgut afetler ve nedenleri hakkında bilgi verirken unlardan en az zararla kurtulmanın yolunun toplumun bu konularda eğitilmesi ile mümkün olacağının altını çizdi. Sakarya’nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan S.A.B.A.H. Derneği bu amaçla kurulmuş ve 5 yıldır yaklaşık 75 bin vatandaşa afet eğitimi vermiş ve vermeye de devam ediyor. Dedi Başkan Durgut son 100 yılda ülkemizde meydana gelmiş depremleri, şiddetleri ve can kayıpları, yaralılar ve yıkılan binaları sayılar vererek anlatırken gördüğünüz gibi yurdumuzda depremlerin kaçınılmaz olduğu, bu veriler bizlerin de depreme hazırlıklı olmamız gerektiği sonucunu veriyor. Başkan Durgut afetsiz günler dileyerek sözlerini tamamladı.

Depremde enkaz altında kalmış birinin o an hissettikleri ve enkazdan kurtarılışını gösteren bir videonun izlenilmesinin ardından Nihal Akar, Kenan Certel ve Nedim Kırımlı’nın deprem anında yaşadıkları duygularını anlattılar.

Deprem anında doğrular ve yanlışların anlatıldığı mini bilgi yarışmasının ardından Emekli İnşaat Mühendisi Zeki Gündüz Sakarya ve Akyazı’daki depremler, binaların durumu, can kayıplarının nedenleri hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi.

Geceye 17 Ağustos 1999 depreminde İlçe Kaymakamı olan ve bu günün İstanbul vali yardımcısı Cemalettin Özdemir telefonla katılarak Akyazılılara hitap etti. O zor günleri, birlikte yaşadığımız acıları hiçbir zaman unutamadığını belirterek depremde kaybedilen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum diyerek Akyazılılara selam ve sevgilerini iletti.

Bir sınıfta ve bir ailede deprem planı hazırlaması tatbiki olarak canlandırıldı.

Gecenin son bölümünde 17 Ağustos 1999 da meydana gelen depremde Kısa adı TRAC olan Türkiye Radyo Amatörleri Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Mehmet Turalıoğlu haberleşmenin kesildiği o günlerdeki amatör telsizcilerin yaptığı çalışmaları anlattı.

Davetlilere çorba ikramının ardından Gazi Süleyman Paşa Camii İmam Hatibi Murat Aydoğdu tarafından Kur’anı Kerim okundu ve yapılan dua deprem şehitlerimizin ruhlarına bağışlandı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan söz alarak oldukça faydalı bilgilerin verildiği anma gecesini hazırlayan S.A.B.A.H. Derneği başkan ve üyelerine teşekkür ederek derneğe eğitim faaliyetlerinde her türlü desteği vereceği sözünü verdi.

Dernek tarafından depremde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi davetliler tarafından gezilirken ilgililer kendilerine bilgiler verdiler.

İlginin çok olduğu geceye Belediye Başkanı Bilal Soykan, Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ve Mehmet Öztürk, AKP ilçe Başkanı Mesut Ekrem ve belediye meclisi üyeleri,TRAC Sakarya Şube Başkanı Mehmet Turalıoğlu ve vatandaşlar katıldı.