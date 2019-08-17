AK BELDE A.Ş.’NİN YENİ PATRONU FEVZİ BORA

Akyazı Belediyesinin tek Şirketi konumunda olan Ak Belde A.Ş. nin Müdürü

Bu haber 2019-08-17 08:33:02 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesinin tek Şirketi konumunda olan Ak Belde A.Ş. nin Müdürü nihayet değiştirilebildi ve koltuğa 142 gün sonra Ak Parti Akyazı İlçe eski başkanı Fevzi Bora oturdu.

31 Mart seçiminden hemen sonra seçimi kazanarak Başkanlık koltuğuna oturan Bilal Soykan’ın başlattığı Müdür değişikliklerine bu defa Ak Belde A.Ş. Müdürünü değiştirerek devam etti ve Müdürlük koltuğunu Nail Kahveci’den alarak yerine Fevzi Bora’yı oturttu.

Şirketin 20 milyon liradan fazla borçlu olması, devir işleminde ortaya çıkan aksaklıkların Müdür değişikliğinin uzamasına neden olduğu öğrenilirken, yeni Şirket Müdürü Bora’nın da kollarını sıvayarak yeni görevine hızlı başladığı görüldü.