AKYAZI MHP’DEN GEÇİCİ FINDIK İŞÇİLERİNE ZİYARET

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde Partili Belediye Meclis Üyeleri Ergün Öztürk,

Bu haber 2019-08-17 08:28:53 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli beraberinde Partili Belediye Meclis Üyeleri Ergün Öztürk, Ahmet Çetin ve aslen Akyazılı olan Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Seyyid Ahmet Atak olduğu halde fındık toplamak için Doğu ve Güneydoğu İllerinden Akyazı’ya gelen geçici tarım işçilerine kalmakta oldukları mekanlara giderek bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret sonrası açıklama MHP İlçe Başkanı Ali Dertliden geldi. Dertli çoluk ve çocuklarına yanlarına alarak helal rızık kazanabilmek için yerlerini terk ederek İlçemize gelen misafirlerimize hoş geldiniz ziyareti yaptık. Ziyarette misafirlerimize bin yıldan beri kardeş olduğumuzu hatırlattık. Kötü niyetli insanları aralarında barındırmamaları konusunda kendilerine tavsiye ettik. Kız erkek ayırımı yapmadan çocuklarını okutmalarını, Memlekete ve Millete hayırlı birer evlat olarak yetiştirmeleri konusunda temennilerimizi ilettik. İhtiyaç hasıl olduğunda hem Parti olarak bizim hem de Devletimizin yanlarında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini bir kez daha hatırlattık ve kolaylıklar dileyerek yanlarından ayrıldık dedi.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ayrıca doğu ve güneydoğudan İlçemize gelen mevsimlik işçilerin ihtiyaçlarının temininde takdir edilecek bir çalışma içinde olduklarını gördüğümüz Kaymakamlığımıza ve Belediyemize de teşekkür ediyoruz dedi.