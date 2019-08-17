KORKUTAN GÖRÜNTÜ

Fındık toplama günlerinde en çok görülen manzara traktör başta olmak üzere pat pat adı

Bu haber 2019-08-17 08:25:45 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Fındık toplama günlerinde en çok görülen manzara traktör başta olmak üzere pat pat adı verilen tarım araçları ile fındık işçilerinin bir taraftan bir başka tarafa taşınıyor olmasıdır. Yapılan bütün uyarılara rağmen Akyazı’da bu tip görüntüler bir türlü sonlandırılamıyor olması insanları gerçek manada korkutuyor.

Akyazılılar bu görüntüleri gördüğünde ilk kullandığı söz “Bu taşıma usulü kazalara davetiye niteliği taşır. Önlenmesi lazım ki, insanlarımız ölmesin” dir. Çünkü Akyazılı bilir ki, yıllardan beri bahse konu olan tarım araçları ile yapılan taşıma sırasında çok sayıda kaza meydana gelmiş ve o kazalarda da çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Yine Akyazılılar yıllar öncesinde Akyazı’nın Ballıkaya sınırları içinde meydana gelen kazada traktörün uçuruma uçması nedeniyle çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda insanın öldüğünü asla unutmazlar.

Bu habere konu olan resim gerçekten insanları ürkütüyor ve korkutuyor. Akyazılılar geçmişte olduğu gibi bu yıl da yine bir tarım aracının devrilmesi, uçması, bir kazaya karışması sonucu insanların ölmelerini istemiyor ve o nedenle yetkililerden bu tür taşımacılığa son verilmesi hususunda daha etkin tedbir almalarını bekliyor.