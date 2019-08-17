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KORKUTAN GÖRÜNTÜ

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AKYAZI’DA 12 BİN 900 METREYOL SICAK ASFALTLA BULUŞTU

Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi marifetleriyle başlatılan, Akyazı Belediyesi tarafından da
Bu haber 2019-08-17 08:17:43 eklenmiş ve 3 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi marifetleriyle başlatılan, Akyazı Belediyesi tarafından da lojistik araç ve iş makineleri ile destek verilen sıcak asfalt çalışması kapsamında bugüne kadar Akyazı’nın Bıçkıdere, Küçücek, Salihiye, Dedeler, Madenler ve Güvençler Mahallelerinde 12 bin 900 metre yol sıcak asfaltla buluşturuldu.

 Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’da sürmekte olan sıcak asfalt çalışmalarını yakından takip eden isimlerden biri. Yapılmakta olan çalışmaları dikkatli bir şekilde takip eden ve denetimlerini sürdüren Belediye Başkanı Soykan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi “ Sakarya Valiliğimiz ve Sakarya Büyükşehir Belediyemiz işbirliğiyle ilçemizde başlatılan sıcak asfalt çalışmalarına Akyazı Belediyesi olarak biz de araçlarımız, iş makinelerimiz ve teknik ekiplerimizle lojistik desteğimizi yoğun bir şekilde veriyoruz. Bugüne kadar 6 mahallemizde gerçekleştirilen çalışmalarda Güvençler Mahallemize 1.000 metre yol için 1.166 ton, Madenler ve Dedeler Mahallelerimize 6.000 metre yol için 6.998 ton, Salihiye Mahallemizin 2.700 metre yolu için 2.624 ton, Küçücek ve Bıçkıdere Mahallelerimizin 3.200 metre uzunluğundaki yolları için de 3.110 ton olmak üzere toplamda 12 bin 900 metre yol için 13 bin 898 ton sıcak asfaltı bu Mahallelerimizle buluşturmuş olduk. Rabbim söz verdiğimiz gibi bütün vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeyi bize ve ekibimize nasip eylesin inşallah. Bu kapsamda Sakarya Valiliğimize ve Sakarya Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz.”

 
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