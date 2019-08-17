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AKYAZI BELEDİYESİNDEN ATIK GETİRME MERKEZİ

Akyazı Belediyesi ve Belediye Başkanı Bilal Soykan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da
Bu haber 2019-08-17 08:16:33 eklenmiş ve 3 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi ve Belediye Başkanı Bilal Soykan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da istekleri arasında olan “Atık Getirme Merkezi” ni kurarak bir ilke daha imzasını atmış oldu.

“Akyazı’mı seviyorum ve çevreye duyarlıyım” sloganı ile çarşı içine kurduğu “Atım Getirme Merkezi” nde tekstil atıkları, Plastik-Metal atıkları, Kağıt-Karton atıkları, Bitkisel Atık Yağ, Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar ve Cam atıkları şeklinde bölümleri bulunuyor.

Belediye yetkilileri kurulan atık getirme merkezi sayesinde çevrenin çevreyi kirletecek olan maddelerden arındırılacağını, getirilen atıkların ayırımı yapılmak suretiyle de doğanın ve yine çevrenin korunacağını belirterek bu projemizin mutlak surette başarıya ulaşması gerekiyor ve başarıyı yakalamak içinde Akyazı hemşehrilerimizin bizi desteklemesini bekliyoruz dediler.

Akyazı Belediyesi kurduğu atık getirme merkezi ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde merkezin kurulduğu yerde mini bir tören yapacağı, kurulan merkezle ilgili olarak basına ve Akyazılıları bilgi verileceği de öğrenildi.  

 

 
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