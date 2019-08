BAŞKAN DURMUŞ;“ HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI”

Geçen sezon yaptığı flaş transferlerle adını duyuran ve önce süper ligde, sonra bölgesel ligde şampiyonluk

Geçen sezon yaptığı flaş transferlerle adını duyuran ve önce süper ligde, sonra bölgesel ligde şampiyonluk ve son olarak da 3.ligi hedef olarak belirleyen ancak bu hedeflerinin ilk ayağında takılan As Akyazıspor’un başkanlığını yürütmekte olan Ahmet Durmuş, yeni sezon öncesi basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu ve As Akyazıspor bütün Akyazı’nın ve Akyazılıların takımıdır. Öyleyse kendisini Akyazılı olarak gören ve ben Akyazılıyım diyen herkesin taşın altına elini sokmaya davet ediyorum dedi.

2019-2020 futbol sezonunun başlamasına ramak kalmasına rağmen henüz tek bir futbolcu ile anlaşma sağlayamadıklarına da dikkat çeken başkan Durmuş, geçen sezon bir önceki Belediye Başkanının bize verdiği maddi destek sözünü üzülerek ifade etmeliyim ki yerine getirmedi. Bundan dolayı futbolculara ödenmesi gereken borçlarımızı sağdan soldan borç para bularak yapmak zorunda kaldık. Geçtiğimiz günlerde yeni Belediye Başkanımızla da bir arkaya geldik. Bu görüşmemizde istediğimiz sonucu alamadık. Bir önceki dönemden kalan borç yükü yeni Başkanın da elini kolunu bağlamış durumda. Bu durum Yönetim olarak bizimde elimizi kolumuz bağladı. Bunun böyle sürmesi halinde yaşanabilecek olumsuzlukları düşünmek bile istemiyorum dedi.

OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİLECEK. BASINDA BİZİ DESTEKLEMELİ

Bu durumda Yönetim olarak bizim de yapmamız gereken kulübü olağanüstü kongreye götürmek olacaktır. Yeni bir yönetim oluşturmak için gayret gösteriyoruz ama yukarıda da belirttiğim gibi kimse elini taşın altına koymak istemiyor. Bu da işimizi zorlaştırıyor diyen As Akyazıspor başkanı Ahmet Durmuş, Akyazı’da yerel basının çok güçlü olduğunu belirterek, böyle zamanlarda basın da devreye girmeli ve bizi desteklemelidir. Buruda asıl olan As Akyazıspor’dur. As Akyazıspor’un menfaatleri ne ise o yapılmalıdır. Burada şahsımıza bir şey istemiyoruz. İsteğimiz el birliği ile As Akyazıspor’umuzu belirlediğimiz hedefe ulaştırmaktır dedi.

İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN’DA KONUŞTU

Düzenlenen basın toplantısına İlçe Spor Müdürü Adem Altun’da katıldı. Altun konuşmasında Akyazı’nın amatör sporun her dalında güçlü olduğuna dikkat çekti ve Akyazılı olarak bizler o gücü kullanamazsak başkaları katıldığımız bütün yarışmalarda elimizde bulunan başarıları elimizden alırlar dedi ve As Akyazıspor başta olmak üzere amatör sporun tüm dallarına destek verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Düzenlenen basın toplantısına şu anda görevde olan bazı yönetim kurulu üyeleri de katıldı.