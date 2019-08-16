REŞADİYE MUHTARI İMDAT YILMAZ’IN DUYARLI DAVRANIŞI

Proje kapsamında mevsimlik Tarım işçilerinin çocukları için “çocuk işçiliğini önleme” amaçlı olarak kendi

Bu haber 2019-08-16 00:19:21 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

Proje kapsamında mevsimlik Tarım işçilerinin çocukları için “çocuk işçiliğini önleme” amaçlı olarak kendi Mahallesinde ki İlkokulda açılan yaz kursunu ziyaret eden Akyazı’ya bağlı Reşadiye Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz’ın ziyareti sırasında kursa katılan çocuklar için beraberinde getirdiği hediyeleri vermesi mevsimlik işçi çocuklarını son derece sevindirdi ve mutlu etti.

Projenin yerinde bir proje olduğunun altını çizen Reşadiye Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz konuyla ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı “ Bu proje çok yararlı bir proje olmuş. Mevsimlik işçilerimizin çocuklarını ziyarete giderken onları sevindirme adına çeşitli hediyeler aldım ve aldığım o hediyeleri de çocuklara takdim ettim. Sevinçleri beni de son derece sevindirdi ve mutlu etti. “

Bakanlık talimatları ile hazırlanan ve Kaymakamlıklar tarafından uygulanmakta olan bu projede mevsimli tarım işçilerinin çocukları bulundukları çadırlardan servis araçları ile alınıp okula getiriliyor, okulda görevli olan Okul Müdürü, Müdür yardımcısı ve Ana Sınıfı öğretmeni nezaretinde günlerini hoş geçirmek için çeşitli oyunlar ve etkinlikler yapılıyor. Ayrıca çocuklara hem sabah kahvaltısı hem de öğle yemeği veriliyor.