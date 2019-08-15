Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BAŞKAN SOYKAN’IN NEZAKETİ TAKDİR GÖRDÜ

BAŞKAN SOYKAN’IN NEZAKETİ TAKDİR GÖRDÜ

BASIN DOSTU ÖĞRETMENLER

BASIN DOSTU ÖĞRETMENLER

Vakıfta bir tuhaf kaza 1 yaralı

Vakıfta bir tuhaf kaza 1 yaralı

Devlet sanatçısı Karasu’nun anne acısı

Devlet sanatçısı Karasu’nun anne acısı

ATSO, ATB VE AZO BAYRAM KUTLAMASINA BÜYÜK İLGİ

ATSO, ATB VE AZO BAYRAM KUTLAMASINA BÜYÜK İLGİ

CUMHUR İTTİFAKINDA BAYRAM KUTLAMASI

CUMHUR İTTİFAKINDA BAYRAM KUTLAMASI

BAŞKAN SOYKAN’IN NEZAKETİ TAKDİR GÖRDÜ

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli seçimde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın İlçede her kesimden
Bu haber 2019-08-15 12:01:22 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

 

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli seçimde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın İlçede her kesimden insanlarla iyi ilişkiler içinde olmaya özen göstermesi dikkatlerden kaçmıyor. İlişkilerini en üst düzeyde tutmaya çalıştığı bir kesim de hiç kuşkusuz basın. Akyazı’da görev yapmakta olan basın mensupları ile ayırım yapmaksızın iyi ilişkiler içinde olmaya özen göstermesi basın mensupları tarafından da takdirle karşılanıyor.

Geride kalan kurban bayramında bayramlaşmanın yapıldığı Alpaslan Türkeş Sosyal tesisi kapalı alanının bayramlaşmaya gelen Akyazılılar tarafından doldurulunca çok sayıda Akyazı’lının tesisin bahçesinde hazırlanan alanda oturduklarını gören Belediye Başkanı Bilal Soykan, yerinden kalkarak bahçe içinde oturan Akyazı’lılarla tek tek bayramlaştı ve hal hatırlarını sordu. Resim çeken basın mensuplarının dışında kalan basın mensupları da bayramlaşmada kapalı alan yerine bahçeyi tercih etmesi nedeniyle Başkan Soykan bahçede oturan basın mensuplarının oturdukları yerlere giderek onlarında bayramlarını kutladı.

Belediye başkanı Bilal Soykan’ın bu nezaketi hem bahçede bayramlaşmayı takip eden Akyazı’lıları hem de basın mensuplarını memnun etti. Memnun kalanlar arasında yer alan gazeteciler Salim Özyılmaz, Kenan Certel ve Alaattin Onur başkan Soykan’ın bu inceliğini takdir edenler arasındaki yerlerini aldılar.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
12:04 - BAŞKAN SOYKAN’IN NEZAKETİ TAKDİR GÖRDÜ
31 Mart tarihinde yapılan Mahalli seçimde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın İlçede h...
01:11 - BASIN DOSTU ÖĞRETMENLER
Selva ve Süleyman Toğaç iki öğretmen eş. Biri Çanakkaleli diğeri İskenderunlu....
23:58 - ATSO, ATB VE AZO BAYRAM KUTLAMASINA BÜYÜK İLGİ
Kurban Bayramı Akyazı’da coşku ile kutlandı. Akyazı’da sivil toplum örgütlerinin düzenledi...
22:22 - GENÇ DOKTORLAR BERKAY VE BURCU MUHTEŞEM BİR DÜĞÜNLE HAY
Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden Özel Akyazı Hayat Polikliniği sahibi Dr. Emir Bozku...
14:28 - ÜLKÜCÜLERİ BULUŞTURAN DÜĞÜN
Sakarya Ülkü Ocakları başkanı Soyhan Sofuoğlu’nun kardeşi Buğrahan,...
11:38 - ACELE'DE ŞENLİK VARDI
Akyazı Acelle Yaylası'nda 1,700 rakımda üç gün süren şenlikler bu gün sona erdi....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ