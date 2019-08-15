BAŞKAN SOYKAN’IN NEZAKETİ TAKDİR GÖRDÜ

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli seçimde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın İlçede her kesimden

Bu haber 2019-08-15 12:01:22 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli seçimde Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın İlçede her kesimden insanlarla iyi ilişkiler içinde olmaya özen göstermesi dikkatlerden kaçmıyor. İlişkilerini en üst düzeyde tutmaya çalıştığı bir kesim de hiç kuşkusuz basın. Akyazı’da görev yapmakta olan basın mensupları ile ayırım yapmaksızın iyi ilişkiler içinde olmaya özen göstermesi basın mensupları tarafından da takdirle karşılanıyor.

Geride kalan kurban bayramında bayramlaşmanın yapıldığı Alpaslan Türkeş Sosyal tesisi kapalı alanının bayramlaşmaya gelen Akyazılılar tarafından doldurulunca çok sayıda Akyazı’lının tesisin bahçesinde hazırlanan alanda oturduklarını gören Belediye Başkanı Bilal Soykan, yerinden kalkarak bahçe içinde oturan Akyazı’lılarla tek tek bayramlaştı ve hal hatırlarını sordu. Resim çeken basın mensuplarının dışında kalan basın mensupları da bayramlaşmada kapalı alan yerine bahçeyi tercih etmesi nedeniyle Başkan Soykan bahçede oturan basın mensuplarının oturdukları yerlere giderek onlarında bayramlarını kutladı.

Belediye başkanı Bilal Soykan’ın bu nezaketi hem bahçede bayramlaşmayı takip eden Akyazı’lıları hem de basın mensuplarını memnun etti. Memnun kalanlar arasında yer alan gazeteciler Salim Özyılmaz, Kenan Certel ve Alaattin Onur başkan Soykan’ın bu inceliğini takdir edenler arasındaki yerlerini aldılar.