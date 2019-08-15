BASIN DOSTU ÖĞRETMENLER

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Selva ve Süleyman Toğaç iki öğretmen eş. Biri Çanakkaleli diğeri İskenderunlu.
Bu haber 2019-08-15 01:09:13 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.

 

Selva ve Süleyman Toğaç iki öğretmen eş. Biri Çanakkaleli diğeri İskenderunlu. Aynı yıl aynı okula atanmışlar, o okulda tanışıp evlenmiş ve 3 erkek çocuk sahibi olmuşlar. Akyazı’da öğretmen ve okul müdürü olarak uzun yıllar görev yapmışlar ve Akyazı’da bulundukları süre içinde de öğretmenlik ve yöneticilik yaptıkları okullarında birçok başarıya imza atmışlar.

Onların bu başarısı İlçede görev yapan basın mensuplarının da gözünden kaçmamış ve basın onları sürekli olarak elde ettikleri üstün başarılarını yazmaya çizmeye başlamış. Onlarda bu yazılıp çizilenlerde sonra hedeflerini yükseltmişler ve çalışmalarını da belirledikleri o hedefe ulaşabilme adına yapmaya başlamışlar. Hedefleri ise kendilerine emanet edilen öğrencilerini ailesine, beldesine, yurduna ve milletine yararlı bir şekilde yetiştirmek. Onlar Akyazı’da görev yaptıkları süre içinde bunu başarmış ender iki eğitimcidirler.

Akyazı İlçe Milli Eğitimin kıymetini bilmediklerini anlayan iki başarılı eğitimci yurtdışında çalışmak üzere müracaat etmişler. Selva Toğaç’ın yaptığı müracaat sonrası tayini Suudi Arabistan’a çıkmış. Üç yıldan beri bu ülkede mesleğini yine başarıyla icra ediyor, Görev yaptığı okullarda Milli bayramlarımızı düzenlediği programlarla mükemmel bir şekilde kutlanmasını sağlayarak Suudi Arabistan’daki dış işleri teşkilatımızın taktirlerini kazanmayı başarmış biri. Eşi Süleyman Toğaç ta eşini yalnız bırakmamak için ücretsiz izinli olarak Suudi Arabistan’da O’na destek veriyor.

İki yıldan beri bu iki başarılı eğitimci yaz tatili için Türkiye’ye geldiklerinde kendi ailelerinden önce mesleklerinin önemli yıllarını geçirdikleri Akyazı’daki dostlarını ve kendilerini dost olarak tanımlayan basın mensuplarını ziyaret ederler. Bu yılda aynı uygulamayı yaptılar ve Türkiye’ye gelen Toğaç çifti ilk olarak Akyazı’ya geldiler ve dostları olan Akyazılı basın mensupları Salim Özyılmaz, Kenan Certel, Alaattin Onur ve Davut Kaya’yı ziyaret ettiler.

Ziyaret sonrası açıklama Salim Özyılmaz’dan geldi. Özyılmaz hayatlarını çocuk yetiştirmeye adamış ve bu amaçlarına ulaşabilmek için de meslek olarak öğretmenliği seçmiş iki can dost bugün bizi bir kez daha ziyaret edip mutlu etmişlerdir. Kendilerine şahsım ve meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum ve zirvede olan başarılarının daha da yükselerek sürmesini temenni ediyorum dedi.

İki başarılı eğitimcinin Akyazı’da görev yapan gazetecilere yaptığı ziyarette Akyazı Hasanbey Mahalle Muhtarı Nuri Öztürk de katıldı.
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